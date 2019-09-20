Bir ülke daha Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesti
Pasifik’teki ada ülkesi Kiribati, Tayvan’ı diplomatik olarak tanımayı bıraktığını ve resmi ilişkilerini kestiğini açıkladı. Pasifik ülkesi, Tayvan lideri Tsai Ing-wen’ın 2016’da iktidara gelişinden bu yana Taipei yönetimiyle diplomatik ilişkilerini kesen 7. ülke oldu.
Wu, Kiribati hükümetinin kararının Çin’in ülke üzerindeki ticari nüfuzunun sonucu olduğunu savundu.
İLİŞKİLERİ KESEN 7. ÜLKE OLDU
Kiribati, Tayvan lideri Tsai Ing-wen’ın 2016’da iktidara gelişinden bu yana Tayvan ile diplomatik ilişkilerine son veren 7. ülke oldu.
Kiribati’nin Tayvan’la ilişkilerini kesmesinin ardından Çin’i resmi olarak tanıyacağı tahmin ediliyor.
Kiribati’nin diplomatik ilişkileri kesmesi sonucu Tayvan’ı resmen tanıyan ülke sayısı 15’e düştü. Daha önce Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Panama, Afrika ülkeleri Burkina Faso, Sao Tome, Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti ve Okyanusya ülkesi Solomon Adaları Tayvan ile diplomatik ilişkilerini keserek Pekin yönetimiyle diplomatik ilişki kurmuştu.