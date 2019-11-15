SağlıkYaşam

Bir ilaç devi daha Ebola için aşı üretti

15 Kasım 2019
Ebola aşısı

ABD’li ilaç devi Merck’ten sonra bir başka ilaç firması Johnson & Johnson da yeni Ebola aşısını Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) insanlar üzerinde test etmeye başladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından bu hafta onaylanan ve şimdiye kadar 250 bin insana uygulanan “Ervebo” isimli aşıyla birlikte kullanılacak yeni aşı, yaklaşık 50 bin kişiye uygulanacak.

KDC’deki Ebola ile mücadele ekibinin başındaki Steve AhukaMundeke, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşının iki doz halinde Ruanda sınırındaki Goma şehri sakinlerine uygulanacağını söyledi.

Mundeke, aşıların sahadaki Fransız sivil toplum örgütü Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından yapılacağını aktardı.

Testin yapılacağı KDC’de virüs nedeniyle şimdiye kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

DSÖ, ABD’li ilaç şirketi Merck tarafından geliştirilen Ervebo aşısının kalite, güvenlik ve fayda standartlarını taşıdığını açıklamıştı.

Can almayı sürdüren virüs, Aralık 2013’te ilk olarak Batı Afrika’da yayılmıştı.

Gine, Liberya ve Sierra Leone’de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.



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