Bir haftada 68 kaza, 2 ölü, 20 yaralı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Ocak 30, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Bir haftada 68 kaza, 2 ölü, 20 yaralı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen ve polis kayıtlarına geçen toplam 68 trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen ve polis kayıtlarına geçen toplam 68 trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 23-29 Ocak tarihleri arasında meydana gelen kazaların 15’i yaralanmayla, 51’i hasarla sonuçlanırken, neden oldukları toplam hasar miktarı da 8 milyon 350 bin 500 TL oldu.


Kazaların 25’i Lefkoşa, 24’ü Girne, 14’ü Gazimağusa, 4’ü İskele ve 1’i Güzelyurt’ta meydana geldi.

Aynı sürede polisin ülke genelinde yaptığı rutin trafik kontrollerinde 1013 trafik suçu rapor edildi.

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Tags:kazaKKTCÖlümlü kaza!Polistrafik
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