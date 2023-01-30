Aracın kontrolünü kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durabildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Ocak 30, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Aracın kontrolünü kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durabildi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunda meydana gelen kazada aracının kontrolünü kaybeden Neşe Durmaz aracıyla bariyerlere çarparak durabildi.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunda meydana gelen kazada aracının kontrolünü kaybeden Neşe Durmaz aracıyla bariyerlere çarparak durabildi.

Polis BAsın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre bugün saat 13.55 sıralarında, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde, Neşe DURMAZ (K-41), yönetimindeki LY 511 plakalı araç ile Girne istikametinden gelip kuzey çevre yoluna dikkatsizce dönüşe geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarpıp savrularak tekrardan yolun sağındaki bariyerlere çarpıp durmuştur.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.
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Tags:kazaLefkoşaneşe durmaz
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