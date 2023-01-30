Aracın kontrolünü kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durabildi

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunda meydana gelen kazada aracının kontrolünü kaybeden Neşe Durmaz aracıyla bariyerlere çarparak durabildi.
Polis BAsın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre bugün saat 13.55 sıralarında, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde, Neşe DURMAZ (K-41), yönetimindeki LY 511 plakalı araç ile Girne istikametinden gelip kuzey çevre yoluna dikkatsizce dönüşe geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarpıp savrularak tekrardan yolun sağındaki bariyerlere çarpıp durmuştur.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.
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