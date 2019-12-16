Kıbrıs

Bir haftada 65 çarpışma,17 yaralı

16 Aralık 2019

Polis Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı verilere göre, 09 – 15 Aralık 2019 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 65 adet trafik çarpışması meydana gelmiştir. Bu çarpışmalarda 11’i yaralanmayla ve 54’ü hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen çarpışmalarda 17 kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik çarpışmaları sebepleri, süratli araç kullanmak (17), kavşakta durmamak (12), yakın takip (11), dikkatsiz sürüş yapmak (12) ve diğer etkenler (13)  yer almıştır.

çarpışmalarda toplam hasar miktarı 470.750.00 TL’dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.

Lefkoşa  :  26

Mağusa : 16

Girne :  11

Güzelyurt : 7

İskele :  5

Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde toplam 737 trafik suçu tespit edilmiş olup, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

 

 

 



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