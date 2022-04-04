Bir günde iki iş kazası, iki ölüm

Alsancak’ta 18.30 sıralarında, yapımı devam eden bir otel inşaatının bodrum katında, manlift üzerinde izolasyon işi yapmakta olan Hüseyin Konukçu (E-33), lifti ileri doğru hareket ettirmek istediği sırada yanlışlıkla yukarı doğru hareket ettirmesi sonucu tavandan geçmekte olan borular arasına sıkışarak ağır şekilde yaralandı.

Olayda yaralanan Hüseyin Konukçu ambulans ile Girne Dr Akçiçek Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.

Mağusa’da bir apartmanın damında boya yaptığı sırada dengesini kaybederek düşen 65 yaşındaki Cemil Bulut bugün yaşamını yitirmişti.