Bir gizemli monolit de Hindistan’da ortaya çıktı

Dünyanın dört bir yanında çeşitli yerlerde rastlanan monolitlerin bir yenisi bu sefer Hindistan başbakanı Narendra Modi’nin memleketi Gucerat’ta ortaya çıktı.

Hindistan’daki monolit de öncekiler gibi parlak çelik plakalardan oluşan üç yüzeyli bir prizma şeklinde. Bu seferki yapıysa farklı olarak metal yüzeye eklenmiş bir detayda yer alan bir şifre içeriyor.

Yapının yüzeylerinden birinde, henüz ne anlama geldiği belirlenemeyen bir sayı dizisi yer alıyor.

Yaklaşık 2,13 metre uzunluğundaki yerleştirmenin Ahmedabad’da umuma açık bir parkta görüntülenmesi, kent sakinleri arasında söylentilere neden olurken, belediye kurullarından birinin yöneticisi de monolitin resmi izin dahilinde yerleştirildiğini doğruladı. Hatta yerleştirmeyi bahçeyle ilgilenen şirket sipariş etmiş.

Hint haber ajansı Press Trust of India’nın aktardığına göre Ahmedabad Belediyesi’nin parklar biriminin yöneticisi Jignesh Patel şunları söyledi:

Şirket yapıyı ziyaretçiler için yerleştirdi. Gelenler yapının parlak yüzeyleri üzerinde yansımalarını görebiliyor ve selfie çekebiliyor.

İlk monolitin Utah’taki çölde geçen yıl kasımda ortaya çıktıktan 9 gün sonra kaybolmasıyla benzer monolitler dünya çapında geniş ilgi görmüştü.

Bir başka yapı Kaliforniya’da bir dağda ortaya çıkmış, ardından Romanya, Fransa, Polonya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Kolombiya da dahil olmak üzere dünya çapında 30’un üzerinde ülkeden monolit haberleri gelmişti.

Yapıların kimin elinden çıktığı tam olarak bilinmese de, Hindistan’daki monoliti inşa ettiğini öne süren bir sanatçı, kimliğinin gizli kalması şartıyla ulusal bir yayın organına verdiği röportajda, monolitlerin gündemde gördüğü ilgiden dolayı projeyi kabul ettiğini belirtti.

The Indian Express’e göre sanatçı şunları söyledi:

Monolit dünya çapında bir merak yarattı çünkü insanlar yeni fikir ve düşünceleri ortaya çıkarma arayışının gizeminden keyif alıyor. Benim de katkım, düşünce sürecinin bir parçası olmak.

Ahmedabad’daki parkın Facebook sayfasında paylaştığı bir fotoğrafta, monolitin yüzeylerinden birinde yer alan 10 sayının hepsinin 8 basamaklı olduğu görülüyor.

The Indian Express’in haberinde sayıların “doğa ve yaban hayatının korunmasıyla alakalı” olabileceği öne sürülürken, kesin anlamları henüz açığa çıkmadı.