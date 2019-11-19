Bir avrupa ülkesi daha küresel internet devlerini vergilendirmeye hazırlanıyor

Çekya hükümeti, Facebook ve Google gibi küresel internet devlerini ilgilendiren dijital vergi düzenlemesini onayladı. Buna göre şirketlerin Çek kullanıcılara sağladığı hizmetlerden elde ettiği gelirlere, yüzde 7 oranında vergi uygulanacak.

Reuters’ın sayfalarına taşıdığı habere göre Çek hükümeti, küresel internet devlerine yönelik olarak planlanan dijital vergi düzenlemesini onayladı. Facebook, Google ve Apple gibi küresel internet ve teknoloji şirketlerini kapsayan tasarı, şirketlerin ülkede elde ettikleri gelirlerin yüzde 7’si oranında vergilendirilmesini öngörüyor.

Öte yandan verginin parlamentodaki milletvekilleri tarafından onaylanması gerekecek. Onaylandığı takdirde Çekya, uluslararası teknoloji devlerini daha katı vergilendirmeyle dizginlemeye çalışan diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerine katılacak. Hem İtalya hem de Fransa, kısa bir zaman önce kendi dijital hizmetler vergilerini uygulamaya koymuştu.

Çekya’nın yeni vergi düzenlemesi, temelde Facebook, Google ve diğer büyük reklam satıcılarını hedef alıyor. Yüzde 7’lik vergi, küresel geliri 750 milyon eurodan fazla olan ve Çek pazarında en az 3,9 milyon euro ciroya sahip olan şirketler için geçerli olacak. Ayrıca hizmetlerinde 200.000’den fazla kullanıcıya sahip olmayan şirketler, düzenlemenin dışında tutulacak. Bu da, küçük çaplı platformların dijital vergi yasasından etkilenmeyeceği anlamına geliyor.

Çekya Maliye Bakanlığı, internet devlerinin vergilendirilmesi konusunda küresel bir fikir birliğine varılıncaya kadar, bunun geçici bir önlem olacağını söyledi. Eğer söz konusu vergi düzenlemesi Çek parlamentosundan geçerse, ülkenin alacağı toplam vergi ilk yılında yaklaşık 195 milyon euroyu bulabilir.