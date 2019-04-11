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Bir araç Girne-Güzelyurt anayolunda ambulansla çarpıştı

11 Nisan 2019
polis

11.4.2019 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Girne – Güzelyurt Anayolu 4-5 km’leri arasında, Doğuş Çataloğlu (E-34), yönetimindeki RHA 3818 plakalı ambulans ile Girne Dr. Akçiçek Hastanesine hasta sevki yaptığı ve önünde Girne istikametine doğru seyreden araçları sağdan geçtiği sırada, o esnada aynı istikamete doğru seyreden ve gidişine göre sağda bulunan Kani Akansu Caddesine dönüşe geçen Celal Yeşilyüz (E-40) yönetimindeki LU 532 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Girne Dr Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

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