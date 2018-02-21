Bir aile perişan oldu

Lefkoşa Dumlupınar bölgesinde önceki gün çıkan yangın sonucu kiralarında bulunan evin yanması sonucu kış ortasında sokakta kalan Aktaş ailesi, enkazı temizlemeye çalışıyor

YANGIN SOKAKTA BIRAKTI: Evlerinde önceki gece çıkan yangın, kirada oturan aileyi perişan etti. Sokakta kalan aile, kira ile oturdukları evi de tamir etmek zorunda. Ne ev tamir edecek paraları, ne de başka bir evde kiraya çıkacak bütçeleri var

AİLE PERİŞAN: Aktaş ailesinin babası Mehmet Aktaş, çalışabilecek durumda değil. Evin tek geliri, anne Fatma Aktaş’ın asgari ücreti… Oğulları ise işsiz. Aile şimdi, yanan evde bir şekilde barınmaya çalışıyor ama ev sahibi de evin tamir edilmesini istiyor

BUNA DA ŞÜKÜR: Anne Fatma Aktaş: Tek sevincimiz, yangında kimsenin canına bir şey olmaması. Böyle olmasını istemezdik. Kazayla bir yangın çıktı ama hepimiz perişan olduk. Doğmayan torunumuz için hazırladığımız tüm kıyafetler yandı. Altından nasıl kalkacağımızı bilemiyoruz

Devrim DEMİR

Kaza sonucu evlerinde yangın çıkan Aktaş ailesi perişan durumda.

Lefkoşa Dumlupınar’da Dere Yolu Sokak üzerinde Mehmet Aktaş’ın kirasında bulunan evde önceki gün yangın çıktı.

Çıkan yangın sonucu evdeki tüm eşyalar yandı, aile kış günü ortada kaldı.

Aile bir yandan başlarını sokacak bir ev ararken diğer yanan evin tadilatının altından nasıl kalkacağını düşünüyor.

Maddi olanaksızlıklar içerisinde olan aile, yardım bekliyor.

Geceyi hastanede geçirdiler

Havadis, yangının ardından Aktaş ailesinin evine gitti. Bin TL kira ödedikleri evlerini yangında kaybeden gözü yaşlı anne Fatma Aktaş’ın tek tesellisi yangında yaralarla kurtulan evladı.

Kış ortasında üstlerindeki kıyafetlerle sokakta kalan aile, geceyi hastanede geçirdi.

Aktaş ailesi için Zeytin Ağacı Yardımlaşma Derneği devreye girdi, Vakıflar İdaresi aile için harekete geçti.

Kullanılmaz hale gelen evin sahibi ise, ailenin evi bir an önce eski haline getirmesi için talepte bulundu.

Yük annenin omzunda

20 senedir ülkede olan ve vatandaş olamayan Aktaş ailesinin tüm yükü anne Fatma Aktaş’ın üzerinde.

Eşi Mehmet Aktaş rahatsızlığı nedeniyle çalışacak durumda değil, anne Fatma Aktaş ise gecesini gündüzüne katarak evi için aldığı tüm eşyalarını önceki gün yangında kaybetti.

Aile başlarını sokacak bir ev ararken yanan evin tadilatı için de karar kara düşünüyor.

Maddi olanaksızlıklar içerisinde olan aile, yardım bekliyor.

Dernek devrede

Kış ortasında ailenin yardımına önce Zeytin Ağacı Yardımlaşma Derneği yetişti. Dernek aile için harekete geçerken, evin tadilatı için malzemelerin bulunması için destek bekliyor.

Aktaş ailesine yardımda bulunmak isteyenler bilgi için 0548-8372327 numarayı arayabilir.

Aktaş: Allah evladımızı bize bağışladı

Anne Fatma Aktaş, Havadis’e yaptığı açıklamada, yangından geriye adeta bir enkaz kaldığını ancak bu enkazın içerisinde can kaybı olmamasının bu kadar keder içinde sevindirici olduğunu söyledi.

Yangın esnasında oğlunun da elinden yanarak yaralandığını söyleyen Aktaş, “Allah evladımı bize bağışladı. Onun canına bir şey olsaydı ben de yaşayamazdım” diye konuştu.

“Doğmamış torunumun kıyafetleri beşiği yandı”

Yangının bir kaza sonucu meydana geldiğini anlatan anne Aktaş, şunları söyledi: “Kimse bile isteye evini yakmaz. Böyle olmasını kimsenin istemeyeceği gibi biz de istemezdik. Hepimiz perişan olduk. Kış günü evsiz barksız kaldık, ev içerisindeki tüm eşyalarımız yangın sebebi ile ciddi hasar gördü. Kazayla bir yangın çıktı ama hepimiz perişan olduk. Gelinim bugün yarın torunumuzu dünyaya getirecek, doğmayan torunumuz için hazırladığımız tüm kıyafetler, beşiği yandı. Sevincimiz kursağımızda kaldı. Kıt kanaat biriktirdiğim para ile taksitlerini ödediğim halılarım da yandı ve tüm eşyalar. Şimdi oğlumun iki göz odasında kalıyoruz. Bu olanların altından nasıl kalkacağımızı bilemiyoruz.”