BiPBOX bu kez Laconic’le kazandırıyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell, “BiPBOX” kanalını takip eden müşterilerine hediye kazandırmaya devam ediyor.

BiP uygulaması içerisinde yer alan BiPBOX, bu kez Laconic ile gerçekleştirdiği iş birliği ile takipçilerine seçili ürünlerde %15 indirim kazandırıyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterilerine gerçekleştirdiği marka iş birlikleriyle avantajlar sunmaya devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in binlerce takipçisinin olduğu BiP uygulaması içerisinde yer alan, her hafta binlerce hediye dağıtan BiPBOX kanalı bu kez Laconic ile birlikte kazandırıyor. Hiçbir işlem yapmadan binlerce takipçisine ulaşarak hediyeler kazandıan BiPBOX, Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterilerine Laconic’te seçili ürünlerde %15 indirim fırsatı sağlıyor.

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Kuzey Kıbrıs Turkcell’lilerin görüntülü ve sesli aramaları dahil herşeyi internetlerinden düşmeden ücretsiz yapabildiği BiP uygulaması içerisindeki BiPBOX kanalı yenilikler sunmaya devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell binlerce kullanıcıya sahip dijital mecra BiPBOX ve Laconic arasında yaptığı iş birliğinin devaylarını aktarırken tek amacının müşterilerine avantaj sağlamak olduğunu duyurdu. Kampanya kapsamı hakkında da bilgi veren Turkcell, Girne Laconic Computer mağazasındayken, BiPBOX kanalı üzerinden lokasyon gönderen kişilerin seçili üründe %15 indirim hakkı kazanabileceğini açıkladı. Kampanya hakkında şu detaylara da yer verildi: “Laconic’teyken lokasyon gönderimi yapıldıktan sonra takipçiye ulaşan bilgilendirme mesajını mağaza yetkilisine gösteren kişi indirimden yararlanabilir. Lokasyon ancak mağaza içerisinde aktif olacak ve indirim kazandıracaktır. Kampanya 31 Ağustos tarihine kadar BİPBOX’u takip eden kişiler için geçerlidir. BiP uygulamasına sahip olmayan kullanıcılar da bu uygulamayı telefonlarına indirerek kullanabilirler. BiP uygulamasını ilk kez indirenlerin telefonlarına hoş geldin hediyesi olarak haftalık 1GB internet de hediye olarak tanımlanacaktır. Kullanıcıların BiP uygulamasını indirmek için telefonlarının işletim sistemine göre Appstore veya Google Play Store’a girip uygulamayı yüklemeleri yeterlidir.”