BioNTech kurucuları: Covid-19 daha yönetilebilir hale gelecek

Onaylanan ilk corona vir\u00fcs a\u015f\u0131s\u0131n\u0131 geli\u015ftiren Alman \u015firketi BioNTech'in kurucular\u0131 Dr. \u00d6zlem T\u00fcreci ve Prof. Dr. U\u011fur \u015eahin, corona vir\u00fcs\u00fcn gelece\u011fine ve varyant a\u015f\u0131lar\u0131na dair a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. Covid-19\u2019un ve pandeminin ne zaman bitece\u011fi ile ilgili T\u00fcreci, \u201cBirka\u00e7 y\u0131l daha vir\u00fcsle u\u011fra\u015faca\u011f\u0131z. Corona vir\u00fcs daha y\u00f6netilebilir bir vir\u00fcs olacak\u201d dedi. Mutasyonlar i\u00e7in geli\u015ftirilen a\u015f\u0131 \u00fczerine konu\u015fan \u015eahin, \u201c\u015eu anda mevcut a\u015f\u0131y\u0131 de\u011fi\u015ftirmeye gerek yok\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n\r\nABD\u2019li ila\u00e7 \u015firketi Pfizer ile birlikte d\u00fcnyada onaylanan ilk corona vir\u00fcs a\u015f\u0131s\u0131n\u0131 Alman BioNTech \u00e7at\u0131s\u0131 alt\u0131nda geli\u015ftiren T\u00fcrk bilim insanlar\u0131 Dr. \u00d6zlem T\u00fcreci ve Prof. Dr. U\u011fur \u015eahin, corona vir\u00fcs\u00fcn gelece\u011fine ve varyantlar i\u00e7in geli\u015ftirilmesi g\u00fcndemde olan a\u015f\u0131lara dair a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n\u201cCovid-19 ne olacak ve pandemi ne zaman bitecek?\u201d sorusuna \u00d6zlem T\u00fcreci, \u201cBu zor bir soru \u00e7\u00fcnk\u00fc vir\u00fcs hakk\u0131nda, a\u015f\u0131ya nas\u0131l tepki verdi\u011fi hakk\u0131nda her g\u00fcn yeni bir \u015fey \u00f6\u011freniyoruz. Salg\u0131n\u0131n ne zaman sona erece\u011fini s\u00f6ylemek i\u00e7in bu bilgiye ihtiyac\u0131m\u0131z var\u201d dedi.\r\n\r\n\r\n'YILLAR GE\u00c7T\u0130K\u00c7E GR\u0130P STAT\u00dcS\u00dc KAZANACAK'\r\n\r\n\u201c\u015eimdiden kesin olarak s\u00f6yleyebilece\u011fimiz \u015fey, yava\u015f yava\u015f yeni bir normalli\u011fin yerle\u015fti\u011fidir. Bunu \u015fimdiden hissedebiliyoruz. Vir\u00fcsle nas\u0131l ba\u015fa \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131m\u0131z\u0131 \u00f6\u011freniyoruz\u201d diyen T\u00fcreci, \u201cN\u00fcfusun b\u00fcy\u00fck bir k\u0131sm\u0131 ba\u011f\u0131\u015f\u0131k oldu\u011fu i\u00e7in daha \u00f6zg\u00fcrce hareket edebilece\u011fimiz bir normallik olacak. Elbette birka\u00e7 y\u0131l daha vir\u00fcsle u\u011fra\u015faca\u011f\u0131z. Y\u0131llar ge\u00e7tik\u00e7e vir\u00fcs, n\u00fcfusun baz\u0131 gruplar\u0131n\u0131n her y\u0131l veya iki y\u0131lda bir a\u015f\u0131land\u0131\u011f\u0131 grip vir\u00fcs\u00fc stat\u00fcs\u00fcn\u00fc kazanacakt\u0131r\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\nT\u00fcreci, \u201cCorona vir\u00fcs daha y\u00f6netilebilir bir vir\u00fcs olacak\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n\r\n\r\nVARYANTLAR \u0130\u00c7\u0130N A\u015eI GEL\u0130\u015eT\u0130R\u0130L\u0130YOR MU?\r\n\r\n\r\n\u201cDi\u011fer vir\u00fcs mutasyonlar\u0131na kar\u015f\u0131 yeni nesil a\u015f\u0131n\u0131z \u00fczerinde mi \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorsunuz?\u201d sorusuna ise U\u011fur \u015eahin, \u201cEvet, \u015fu anda nispeten k\u00fc\u00e7\u00fck bir g\u00f6n\u00fcll\u00fc grubunda varyant a\u015f\u0131lar\u0131 test ediyoruz. G\u00fcney Afrika beta varyant\u0131 \u00fczerine bir \u00e7al\u0131\u015fma neredeyse tamamland\u0131 ve delta varyant\u0131 \u00fczerinde veri toplamak i\u00e7in devam eden bir \u00e7al\u0131\u015fma var\u201d\u00a0yan\u0131t\u0131n\u0131 verdi.\r\n\u015eahin, \u201c\u015eu anda mevcut a\u015f\u0131y\u0131 de\u011fi\u015ftirmeye gerek yok. Ancak yeni varyant a\u015f\u0131lar \u00fcretebilece\u011fimizi ve halihaz\u0131rda kulland\u0131\u011f\u0131m\u0131z a\u015f\u0131lar kadar g\u00fcvenli olduklar\u0131n\u0131 g\u00f6stermek i\u00e7in klinik olarak test edebildi\u011fimizi g\u00f6stermek istiyoruz\u201d derken, \u201c\u00d6n\u00fcm\u00fczdeki birka\u00e7 y\u0131l i\u00e7inde bir varyant ortaya \u00e7\u0131karsa ve a\u015f\u0131n\u0131n uyarlanmas\u0131 gerekiyorsa, bunu \u00e7ok h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde yapabilece\u011fiz \u00e7\u00fcnk\u00fc gerekli prosed\u00fcr\u00fc zaten olu\u015fturmu\u015f olaca\u011f\u0131z\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\u015eahin, \u201cBu sayede, \u00e7ok sakin bir \u015fekilde, a\u015f\u0131n\u0131n her iki y\u0131lda bir yeni vir\u00fcs mutasyonlar\u0131na adapte edilmesi gerekebilece\u011fi ger\u00e7e\u011fine haz\u0131rlanabilece\u011fiz\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n