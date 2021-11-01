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BioNTech kurucuları: Covid-19 daha yönetilebilir hale gelecek

1 Kasım 2021
Uğur Şahin ve özlem türeci





Onaylanan ilk corona virüs aşısını geliştiren Alman şirketi BioNTech’in kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, corona virüsün geleceğine ve varyant aşılarına dair açıklamalarda bulundu. Covid-19’un ve pandeminin ne zaman biteceği ile ilgili Türeci, “Birkaç yıl daha virüsle uğraşacağız. Corona virüs daha yönetilebilir bir virüs olacak” dedi. Mutasyonlar için geliştirilen aşı üzerine konuşan Şahin, “Şu anda mevcut aşıyı değiştirmeye gerek yok” diye konuştu.





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1 Kasım 2021


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