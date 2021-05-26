BioNTech aşısında yeni parti Türkiye’de

Geçen hafta duyurulan toplam 120 milyon doz BioNTech aşısının ilk partisi Türkiye’ye ulaştı. Gelen aşı miktarı ve detaylarına ilişkin açıklamanın bu akşam TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulması bekleniyor.

120 milyon doz BioNTech aşısının yeni dozları Türkiye’ye ulaştı.

Geçtiğimiz günlerde TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan anlaşmada, Türkiye’ye 4 ayda 120 milyon BioNTech aşısı geleceği açıklanmıştı. Beklenen aşıların ilk partisi bugün Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi.

Bakanlık, gelen aşı miktarı ve detaylarına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Saat 16.30’da toplanacak Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.