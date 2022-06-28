Binicilikte III. Ayak Engel Atlama Müsabakası yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Binicilik Federasyonu 2022 sezonunun ikinci ayak engel atlama müsabakası Girne’de Tunaç Atlı Spor Kulübü’nde 25-26 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdi.

Toplamda altı kategorinin yer aldığı Engel Atlama Müsabakası 12 yaş altı cross-pole 70 cm, 70 cm acemi ve 90 cm kategorisi olarak yapıldı. Müsabakanın ikinci gününde ise 80 cm acemi, 100 cm barajlı ve 120 cm kategorisi olarak gerçekleşti.

Binicilik Federasyonu’nun müsabakalarına Kuzey Kıbrıs genelindeki binicilik kulüpleri ve ferdi sporcular katıldı. Hafta sonu adeta bir karnaval havasında yapılan yarışlar çok sayıda sporcu katılımıyla gerçekleşti.

Müsabaka sonuçları ise şu şekildedir:

70 cm X-pole

Kulüp Binici At

Ferdi Efil Naz Güler Jackson Aner Koray Güler Silence Tunaç Anabella Bradley Zorba

70 cm

5-12 Yaş Kategorisi

Kulüp Binici At

Ferdi Efil Naz Güler Jackson Royal İsmail Sağlamer Jubilee Royal İsmail Sağlamer Sydney

12-14 Yaş Kategorisi

Kulüp Binici At

Aner Tanem Boytam Venüs Royal Bulut Mirka Asya Tunaç Erez Aktül Michel

90 cm

12-14 Yaş Kategorisi

Kulüp Binici At

Royal Ali Toruntay Asya Tunaç Nerin Batıbeniz Hercules Tunaç Nerin Batıbeniz Jack

15-18 Yaş Kategorisi

Kulüp Binici At

Tunaç Batuhan Özbek Zeus Aner Defne Çobanoğlu Oscar Royal Sanemgül Sağlamer Spiderman

18+ Yaş Kategorisi

Kulüp Binici At

Tunaç Jasmine Çelebioğlu Zoe Royal Melissa Alçıner Prosche Çelebi Osman Veli Albert HF

Genel Klasman

Kulüp Binici At

Tunaç Jasmine Çelebioğlu Zoe Royal Melissa Alçıner Prosche Royal Ali Toruntay Asya

80 cm

5-12 Yaş Kategorisi

Kulüp Binici At

Tunaç Şenay Okaygün Jack Royal İsmail Sağlamer Jubilee Royal İsmail Sağlamer Sydney

12-14 Yaş Kategorisi

Kulüp Binici At

Royal Bulut Mirka Asya Royal Asya Altıngüneş Trinity Rüzgar Eylül Gürtepe Maestro

15-18 Yaş Kategorisi

Kulüp Binici At

Ferdi Hannah Ingles Joker Tunaç Hasan Bozalanlı Zeus Royal Arda Alçıner Jazz

18+ Yaş Kategorisi

Kulüp Binici At

Ferdi Trinity Burroughs Duchess Royal Doğan Özüşen Anniee Rüzgar Hüseyin Oduncu Layla

100 cm

12-14 Yaş Kategorisi

Kulüp Binici At

Tunaç Nerin Batıbeniz Jack Tunaç Nerin Batıbeniz Hercules Royal Ali Toruntay Asya

15-18 Yaş Kategorisi

Kulüp Binici At

Aner Serkan Efe Ünal Hunter Yok Yok Yok Yok Yok Yok

18+ Yaş Kategorisi

Kulüp Binici At

Ferdi Hayri Baykan Dream Flight Tunaç Jasmine Çelebioğlu Zoe Çelebi Osman Veli Albert HF

Genel Klasman

Kulüp Binici At

Ferdi Hayri Baykan Dream Flight Tunaç Jasmine Çelebioğlu Zoe Tunaç Nerin Batıbeniz Jack

120 cm

12-14 Yaş Kategorisi

Kulüp Binici At

Tunaç Nerin Batıbeniz Hercules Yok Yok Yok Yok Yok Yok

18+ Yaş Kategorisi

Kulüp Binici At

Tunaç Jasmine Çelebioğlu Zoe Çelebi Osman Veli Albert HF Yok Yok Yok

Genel Klasman

Kulüp Binici At