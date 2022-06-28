Spor

Binicilikte III. Ayak Engel Atlama Müsabakası yapıldı

28 Haziran 2022
Binicilikte III. Ayak Engel Atlama Müsabakası yapıldı






Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Binicilik Federasyonu 2022 sezonunun ikinci ayak engel atlama müsabakası Girne’de Tunaç Atlı Spor Kulübü’nde 25-26 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdi.
Toplamda altı kategorinin yer aldığı Engel Atlama Müsabakası 12 yaş altı cross-pole 70 cm, 70 cm acemi ve 90 cm kategorisi olarak yapıldı. Müsabakanın ikinci gününde ise 80 cm acemi, 100 cm barajlı ve 120 cm kategorisi olarak gerçekleşti.
Binicilik Federasyonu’nun müsabakalarına Kuzey Kıbrıs genelindeki binicilik kulüpleri ve ferdi sporcular katıldı. Hafta sonu adeta bir karnaval havasında yapılan yarışlar çok sayıda sporcu katılımıyla gerçekleşti.




 



Müsabaka sonuçları ise şu şekildedir:

 

70 cm X-pole

Kulüp Binici At

  1. Ferdi Efil Naz Güler Jackson
  2. Aner Koray Güler Silence
  3. Tunaç Anabella Bradley Zorba

 

70 cm

5-12 Yaş Kategorisi

Kulüp Binici At

  1. Ferdi Efil Naz Güler Jackson
  2. Royal İsmail Sağlamer Jubilee
  3. Royal İsmail Sağlamer Sydney

 

12-14 Yaş Kategorisi

Kulüp Binici At

  1. Aner Tanem Boytam Venüs
  2. Royal Bulut Mirka Asya
  3. Tunaç Erez Aktül Michel

90 cm

12-14 Yaş Kategorisi

Kulüp Binici At

  1. Royal Ali Toruntay Asya
  2. Tunaç Nerin Batıbeniz Hercules
  3. Tunaç Nerin Batıbeniz Jack

 

15-18 Yaş Kategorisi

Kulüp Binici At

  1. Tunaç Batuhan Özbek Zeus
  2. Aner Defne Çobanoğlu Oscar
  3. Royal Sanemgül Sağlamer Spiderman

 

18+ Yaş Kategorisi

Kulüp Binici At

  1. Tunaç Jasmine Çelebioğlu Zoe
  2. Royal Melissa Alçıner Prosche
  3. Çelebi Osman Veli Albert HF

 

Genel Klasman

Kulüp Binici At

  1. Tunaç Jasmine Çelebioğlu Zoe
  2. Royal Melissa Alçıner Prosche
  3. Royal Ali Toruntay Asya

 

80 cm

5-12 Yaş Kategorisi

Kulüp Binici At

  1. Tunaç Şenay Okaygün Jack
  2. Royal İsmail Sağlamer Jubilee
  3. Royal İsmail Sağlamer Sydney

12-14 Yaş Kategorisi

Kulüp Binici At

  1. Royal Bulut Mirka Asya
  2. Royal Asya Altıngüneş Trinity
  3. Rüzgar Eylül Gürtepe Maestro

 

15-18 Yaş Kategorisi

Kulüp Binici At

  1. Ferdi Hannah Ingles Joker
  2. Tunaç Hasan Bozalanlı Zeus
  3. Royal Arda Alçıner Jazz

 

18+ Yaş Kategorisi

Kulüp Binici At

  1. Ferdi Trinity Burroughs Duchess
  2. Royal Doğan Özüşen Anniee
  3. Rüzgar Hüseyin Oduncu Layla

 

100 cm

12-14 Yaş Kategorisi

Kulüp Binici At

  1. Tunaç Nerin Batıbeniz Jack
  2. Tunaç Nerin Batıbeniz Hercules
  3. Royal Ali Toruntay Asya

 

15-18 Yaş Kategorisi

Kulüp Binici At

  1. Aner Serkan Efe Ünal Hunter
  2. Yok Yok Yok
  3. Yok Yok Yok

18+ Yaş Kategorisi

Kulüp Binici At

  1. Ferdi Hayri Baykan Dream Flight
  2. Tunaç Jasmine Çelebioğlu Zoe
  3. Çelebi Osman Veli Albert HF

Genel Klasman

Kulüp Binici At

  1. Ferdi Hayri Baykan Dream Flight
  2. Tunaç Jasmine Çelebioğlu Zoe
  3. Tunaç Nerin Batıbeniz Jack

120 cm

12-14 Yaş Kategorisi

Kulüp Binici At

  1. Tunaç Nerin Batıbeniz Hercules
  2. Yok Yok Yok
  3. Yok Yok Yok

18+ Yaş Kategorisi

Kulüp Binici At

  1. Tunaç Jasmine Çelebioğlu Zoe
  2. Çelebi Osman Veli Albert HF
  3. Yok Yok Yok

Genel Klasman

Kulüp Binici At

  1. Tunaç Jasmine Çelebioğlu Zoe
  2. Tunaç Nerin Batıbeniz Hercules
  3. Çelebi Osman Veli Albert HF



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28 Haziran 2022






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