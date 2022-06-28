Binicilikte III. Ayak Engel Atlama Müsabakası yapıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Binicilik Federasyonu 2022 sezonunun ikinci ayak engel atlama müsabakası Girne’de Tunaç Atlı Spor Kulübü’nde 25-26 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdi.
Toplamda altı kategorinin yer aldığı Engel Atlama Müsabakası 12 yaş altı cross-pole 70 cm, 70 cm acemi ve 90 cm kategorisi olarak yapıldı. Müsabakanın ikinci gününde ise 80 cm acemi, 100 cm barajlı ve 120 cm kategorisi olarak gerçekleşti.
Binicilik Federasyonu’nun müsabakalarına Kuzey Kıbrıs genelindeki binicilik kulüpleri ve ferdi sporcular katıldı. Hafta sonu adeta bir karnaval havasında yapılan yarışlar çok sayıda sporcu katılımıyla gerçekleşti.
Müsabaka sonuçları ise şu şekildedir:
70 cm X-pole
Kulüp Binici At
- Ferdi Efil Naz Güler Jackson
- Aner Koray Güler Silence
- Tunaç Anabella Bradley Zorba
70 cm
5-12 Yaş Kategorisi
Kulüp Binici At
- Ferdi Efil Naz Güler Jackson
- Royal İsmail Sağlamer Jubilee
- Royal İsmail Sağlamer Sydney
12-14 Yaş Kategorisi
Kulüp Binici At
- Aner Tanem Boytam Venüs
- Royal Bulut Mirka Asya
- Tunaç Erez Aktül Michel
90 cm
12-14 Yaş Kategorisi
Kulüp Binici At
- Royal Ali Toruntay Asya
- Tunaç Nerin Batıbeniz Hercules
- Tunaç Nerin Batıbeniz Jack
15-18 Yaş Kategorisi
Kulüp Binici At
- Tunaç Batuhan Özbek Zeus
- Aner Defne Çobanoğlu Oscar
- Royal Sanemgül Sağlamer Spiderman
18+ Yaş Kategorisi
Kulüp Binici At
- Tunaç Jasmine Çelebioğlu Zoe
- Royal Melissa Alçıner Prosche
- Çelebi Osman Veli Albert HF
Genel Klasman
Kulüp Binici At
- Tunaç Jasmine Çelebioğlu Zoe
- Royal Melissa Alçıner Prosche
- Royal Ali Toruntay Asya
80 cm
5-12 Yaş Kategorisi
Kulüp Binici At
- Tunaç Şenay Okaygün Jack
- Royal İsmail Sağlamer Jubilee
- Royal İsmail Sağlamer Sydney
12-14 Yaş Kategorisi
Kulüp Binici At
- Royal Bulut Mirka Asya
- Royal Asya Altıngüneş Trinity
- Rüzgar Eylül Gürtepe Maestro
15-18 Yaş Kategorisi
Kulüp Binici At
- Ferdi Hannah Ingles Joker
- Tunaç Hasan Bozalanlı Zeus
- Royal Arda Alçıner Jazz
18+ Yaş Kategorisi
Kulüp Binici At
- Ferdi Trinity Burroughs Duchess
- Royal Doğan Özüşen Anniee
- Rüzgar Hüseyin Oduncu Layla
100 cm
12-14 Yaş Kategorisi
Kulüp Binici At
- Tunaç Nerin Batıbeniz Jack
- Tunaç Nerin Batıbeniz Hercules
- Royal Ali Toruntay Asya
15-18 Yaş Kategorisi
Kulüp Binici At
- Aner Serkan Efe Ünal Hunter
- Yok Yok Yok
- Yok Yok Yok
18+ Yaş Kategorisi
Kulüp Binici At
- Ferdi Hayri Baykan Dream Flight
- Tunaç Jasmine Çelebioğlu Zoe
- Çelebi Osman Veli Albert HF
Genel Klasman
Kulüp Binici At
- Ferdi Hayri Baykan Dream Flight
- Tunaç Jasmine Çelebioğlu Zoe
- Tunaç Nerin Batıbeniz Jack
120 cm
12-14 Yaş Kategorisi
Kulüp Binici At
- Tunaç Nerin Batıbeniz Hercules
- Yok Yok Yok
- Yok Yok Yok
18+ Yaş Kategorisi
Kulüp Binici At
- Tunaç Jasmine Çelebioğlu Zoe
- Çelebi Osman Veli Albert HF
- Yok Yok Yok
Genel Klasman
Kulüp Binici At
- Tunaç Jasmine Çelebioğlu Zoe
- Tunaç Nerin Batıbeniz Hercules
- Çelebi Osman Veli Albert HF
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