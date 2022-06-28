44.Güzelyurt Portakal Festivali açıldı

Bu yıl 27 Haziran – 3 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek 44. Güzelyurt Portakal Festivali, dün akşam Festival Parkı Amfi Tiyatro’da düzenlenen törenle açıldı. Açılış öncesi dans gösterileri, animasyon şovları izleyenleri hayran bıraktı. Gecede Animasyon şovları ve Güzelyurt Belediyesi Halk Dansları ekibin gösterileri Festival Parkı içerisinde devam etti. Tahta bacak ve soğuk heykel de festival parkında havuz başında halk ile buluşup fotoğraf çektirdi. Ülkemizin sevilen sanatçısı Ahmet Evan da dün akşam Amfi Tiyatroda sahne alarak hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı. Sahne performansıyla dikkat çeken sanatçı, “en güzel hikayem” “kafaya takmam” “sessizce” gibi popüler şarkılarını seslendirdi.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Milletvekilleri, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Güzelyurt Polis Müdürü Zafer Zaifer, Belediye Meclis Üyeleri ve halk katıldı.

ÖZÇINAR

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar açılış öncesi yaptığı konuşmada ülkemizde ve bölgemizde yaşanan olumsuzluklardan dolayı bir burukluk yaşandığını ancak halkın moral ve motivasyonunu yükseltmek adına 44 yıllık geleneği sürdürmek amacıyla böyle bir organizasyonun düzenlendiğini anımsattı. Festivalin, ülke ve bölge tanıtımına katkı koyduğuna inanç belirten Özçınar, katılan ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

TAÇOY

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da 44 yıllık festival serüveninin aralıksız devam ettirildiğine vurgu yaparak, Güzelyurt’ta son günlerde yaşanan acılara rağmen Güzelyurt Belediyesinin önemli bir sorumluluk alıp festival geleneğini sürdürmeye çalıştığını kaydetti.

Taçoy, Güzelyurt Belediyesi’nin meydana gelen yangının ardından çevre konusunda da önemli bir görev üstlenmeye hazır olduğuna işaret ederek, hükümet olarak ülkede yaşanan sıkıntıların atlatılması konusunda yoğun çaba içerisinde olduklarını ifade etti.

TÖRE

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de Güzelyurt denince akla gelen portakalın ve portakal festivalinin ebediyen bu topraklarda var olacağının altını çizerek, KKTC’den de Güzelyurt’tan da vazgeçilmeyeceğini söyledi.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yangın felaketinden duyduğu üzüntüyü bir kez daha dile getirerek, yanan ormanların bilimsel çalışmalar ışığında ağaçlandırılması ve ülkenin zenginliklerine sahip çıkılmasının herkesin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Tatar, Güzelyurt’ta yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini ve çevreye, yeşile, kültüre, geleneksel değerlere gösterilen özeni takdir ettiğini belirterek, düzenlenen festivalin kültürün ve üretim gibi diğer tüm değerlerin yaşatılması adına önemli olduğunu söyledi.

Organizasyonun tüm belediyeler örnek olmasını dileyen Tatar, bu etkinliğin uzun çalışmaların ve büyük emeklerin ürünü olduğunu kaydetti.

Tatar, ülkedeki krizlerin aşılması, sıkıntıların geride kalması için çalışmalar yapıldığının altını çizerek, Güzelyurt’un Türkiyeden gelen su ile bereketli toprakların daha da gelişmesi ve sahip çıkılarak ülkemizin en güzel beldelerinden olmaya devam etmesi, hak ettiği güzellikleri yaşaması dileklerinde bulundu.

Yaşanan acıların unutulmasının mümkün olmadığını, bu konuda sosyal medyada yapılan eleştiriler olduğunu ve halkın bu oyunlara gelmemesini isteyen Cumhurbaşkanı Tatar, tüm sıkıntılara rağmen KKTC’yi sahiplenmeye devam edeceklerini, gençlere daha iyi bir gelecek bırakmak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından festival açılış kurdelesi protokol tarafından kesildi.