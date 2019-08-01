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Binatlı ayakları yerden kesti

1 Ağustos 2019

 TOMBALA GECELERİNE ARABA HEYECANI:
Binatlı Yılmaz Spor Kulübünün geçtiğimiz salı gecesi yaşanan tombala çekilişinde talihli Mert Metinkal araba ödülünü kazandı. Gecede ülkemiz sanatçılarından Kader Ateş sahne alarak heyecana keyif kattı

Binatlı Yılmaz Spor Kulübünün her salı düzenlediği tombala geceleri yoğun ilgi ile takip ediliyor. Heyecanın bol olduğu tombala gecelerinde geçtiğimiz salı akşamı ülkemizin sevilen sanatçılarından Kader Ateş sahne aldı. Birbirinden güzel şarkılarla tombala keyfine ayrı bir keyif katan Kader Ateş dinleyenlerin beğenisini kazandı.

Gecede ayrıca Birgül Kofalı’ya kulübe katkılarından dolayı plaket de takdim edildi. Plaket takdimini yapanlar Eski Milletvekili Mehmet Civai, Belediye Meclis Üyesi Aliye Gilanlıoğluları ve Kulüp Başkanı Örsel Neşe oldu. Tombala çekilişinin talihlisi Mert Metinkal ise gecenin sonunda araba kazandı.

 

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