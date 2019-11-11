Binatlı 3 attı, 3 aldı: 3-1

Süper Lig’in son sıralarını yakından ilgilendiren Binatlı-Düzkaya maçında gülen ve 3 puanı alan ev sahibi Binatlı oldu
BİNATLI’DAN 3 GOL 3 PUAN: Süper Lig’in 9. Haftasında Düzkaya’yı konuk eden Binatlı Mehmet, Bayram ve Debola’nın golleriyle rakibini 3-1 yenerek 3 puanı almayı bildi. Düzkaya’nın tek golü Kone’den geldi
Yer: Güzelyurt, Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Yusuf Bakar, Emre Çevikdal
Binatlı 3 – 1 Düzkaya
13.Yunus Yeşilırmak 1.Ali Karal
8.Debola Ogunseye 88.Augustın Bınya
10.Berkem Korbay 2.Berke Salcı
11.Mehmet Neşe 6.Hasan Yanaroğlu
(Dk.85 Abdullah) 7.Ahmet Can Temel
19.Mehmet Ali Avunç 8.Salih Zencirkıran
(Dk.69 Hasan) (Dk.65 Erhan)
21.Bayram Özgüm 10.Serkan Zeyin
22.Mustafa Süzgen (Dk.46 Mustafa)
23.Muammer Tip 13.Şahin Şeker
63.Behnam Habıbı 17.Ismael Kone
(Dk.73 Ayhan) 23.Yunus Emre İleli
77.Alattin Yavuz 61.Ahmet Karal
99.Moses Akınade
Goller:
Dk.26 Mehmet Neşe Dk.77 Ismael Kone
Dk.45 Bayram Özgüm
Dk.61 Debola Ogunseye
K-Pet Süper Lig’in 9. haftasında ligin dibini ilgilendiren maçta, 14. sıradaki Binatlı 15. sıradaki Düzkaya’yı konuk etti. Karşılaşmadan önce her iki takımın da 4’er puanı bulunmaktaydı. Bu kritik maçı Binatlı 3-1 kazandı.
8.dakikada Mehmet Neşe’nin ceza sahası içinde Şahin tarafından düşürülmesiyle Binatlı penaltı kazandı. Atışı Debola kullandı fakat kaleci Ali gole izin vermedi. 26.dakikada Mehmet Neşe’nin golüyle ev sahibi Binatlı 1-0 öne geçti. İlk yarının son anlarında dakikalar 45’i gösterdiğinde Bayram’ın golüyle durum 2-0 oldu. Bu aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu.
61.dakikada Debola skoru 3-0 yaptı. 77.dakikada Ismael’in golüyle durum 3-1 oldu ve karşılaşmada başka gol olmayınca Binatlı 3-1 kazandı.