Binatlı 3 attı, 3 aldı: 3-1

Süper Lig’in son sıralarını yakından ilgilendiren Binatlı-Düzkaya maçında gülen ve 3 puanı alan ev sahibi Binatlı oldu

BİNATLI’DAN 3 GOL 3 PUAN: Süper Lig’in 9. Haftasında Düzkaya’yı konuk eden Binatlı Mehmet, Bayram ve Debola’nın golleriyle rakibini 3-1 yenerek 3 puanı almayı bildi. Düzkaya’nın tek golü Kone’den geldi

Yer: Güzelyurt, Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Yusuf Bakar, Emre Çevikdal

Binatlı 3 – 1 Düzkaya

13.Yunus Yeşilırmak 1.Ali Karal

8.Debola Ogunseye 88.Augustın Bınya

10.Berkem Korbay 2.Berke Salcı

11.Mehmet Neşe 6.Hasan Yanaroğlu

(Dk.85 Abdullah) 7.Ahmet Can Temel

19.Mehmet Ali Avunç 8.Salih Zencirkıran

(Dk.69 Hasan) (Dk.65 Erhan)

21.Bayram Özgüm 10.Serkan Zeyin

22.Mustafa Süzgen (Dk.46 Mustafa)

23.Muammer Tip 13.Şahin Şeker

63.Behnam Habıbı 17.Ismael Kone

(Dk.73 Ayhan) 23.Yunus Emre İleli

77.Alattin Yavuz 61.Ahmet Karal

99.Moses Akınade

Goller:

Dk.26 Mehmet Neşe Dk.77 Ismael Kone

Dk.45 Bayram Özgüm

Dk.61 Debola Ogunseye

K-Pet Süper Lig’in 9. haftasında ligin dibini ilgilendiren maçta, 14. sıradaki Binatlı 15. sıradaki Düzkaya’yı konuk etti. Karşılaşmadan önce her iki takımın da 4’er puanı bulunmaktaydı. Bu kritik maçı Binatlı 3-1 kazandı.

8.dakikada Mehmet Neşe’nin ceza sahası içinde Şahin tarafından düşürülmesiyle Binatlı penaltı kazandı. Atışı Debola kullandı fakat kaleci Ali gole izin vermedi. 26.dakikada Mehmet Neşe’nin golüyle ev sahibi Binatlı 1-0 öne geçti. İlk yarının son anlarında dakikalar 45’i gösterdiğinde Bayram’ın golüyle durum 2-0 oldu. Bu aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu.

61.dakikada Debola skoru 3-0 yaptı. 77.dakikada Ismael’in golüyle durum 3-1 oldu ve karşılaşmada başka gol olmayınca Binatlı 3-1 kazandı.