FutbolSpor

Binatlı 3 attı, 3 aldı: 3-1

11 Kasım 2019

Süper Lig’in son sıralarını yakından ilgilendiren Binatlı-Düzkaya maçında gülen ve 3 puanı alan ev sahibi Binatlı oldu

BİNATLI’DAN 3 GOL 3 PUAN: Süper Lig’in 9. Haftasında Düzkaya’yı konuk eden Binatlı Mehmet, Bayram ve Debola’nın golleriyle rakibini 3-1 yenerek 3 puanı almayı bildi. Düzkaya’nın tek golü Kone’den geldi

 

Yer: Güzelyurt, Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Yusuf Bakar,  Emre Çevikdal

 

Binatlı                  3 – 1                       Düzkaya

13.Yunus Yeşilırmak                       1.Ali Karal

8.Debola Ogunseye                       88.Augustın Bınya

10.Berkem Korbay                         2.Berke Salcı

11.Mehmet Neşe                           6.Hasan Yanaroğlu

(Dk.85 Abdullah)                             7.Ahmet Can Temel

19.Mehmet Ali Avunç                   8.Salih Zencirkıran

(Dk.69 Hasan)                                   (Dk.65 Erhan)

21.Bayram Özgüm                          10.Serkan Zeyin

22.Mustafa Süzgen                        (Dk.46 Mustafa)

23.Muammer Tip                            13.Şahin Şeker

63.Behnam Habıbı                          17.Ismael Kone

(Dk.73 Ayhan)                                  23.Yunus Emre İleli

77.Alattin Yavuz                               61.Ahmet Karal

99.Moses Akınade

                               Goller:

Dk.26 Mehmet Neşe                     Dk.77 Ismael Kone

Dk.45 Bayram Özgüm

Dk.61 Debola Ogunseye

 

 

K-Pet Süper Lig’in 9. haftasında ligin dibini ilgilendiren maçta, 14. sıradaki Binatlı 15. sıradaki Düzkaya’yı konuk etti. Karşılaşmadan önce her iki takımın da 4’er puanı bulunmaktaydı. Bu kritik maçı Binatlı 3-1 kazandı.

8.dakikada Mehmet Neşe’nin ceza sahası içinde Şahin tarafından düşürülmesiyle Binatlı penaltı kazandı. Atışı Debola kullandı fakat kaleci Ali gole izin vermedi. 26.dakikada Mehmet Neşe’nin golüyle ev sahibi Binatlı 1-0 öne geçti. İlk yarının son anlarında dakikalar 45’i gösterdiğinde Bayram’ın golüyle durum 2-0 oldu. Bu aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu.

61.dakikada Debola skoru 3-0 yaptı. 77.dakikada Ismael’in golüyle durum 3-1 oldu ve karşılaşmada başka gol olmayınca Binatlı 3-1 kazandı.

 



Etiketler

İlgili Makaleler

Ali YÖNEY

Güzel oyun Yeşilova’ya 3 puan getirdi

11 Kasım 2019
Bülent Dizdarlı

Çetinkaya’dan 19 Kasım’da kritik toplantı

11 Kasım 2019

Yeşilova yara sardı: 4-1

11 Kasım 2019
Ahmet Özsoy

Çetinkaya’nın göz yaşları

11 Kasım 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı