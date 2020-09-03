Binali Yıldırım corona virüse yakalandı

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi corona virüse yakalandı.

Açıklamayı Twitter hesabı üzerinden Binali Yıldırım yaptı. Yıldırım paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi’ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.

Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz.”

Binali Yıldırım, TBMM’de corona virüse yakalanan 10. milletvekili oldu.