Binali Yıldırım corona virüse yakalandı

Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, e\u015fi Semiha Y\u0131ld\u0131r\u0131m ile birlikte corona vir\u00fcs testinin pozitif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n\r\nAK Parti \u0130zmir Milletvekili\u00a0Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u00a0ve e\u015fi\u00a0corona vir\u00fcse yakaland\u0131.\r\n\r\nA\u00e7\u0131klamay\u0131 Twitter hesab\u0131 \u00fczerinden Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m yapt\u0131. Y\u0131ld\u0131r\u0131m payla\u015f\u0131m\u0131nda \u015fu ifadeleri kulland\u0131:\r\n\r\n"V\u00fccut k\u0131rg\u0131nl\u0131\u011f\u0131 nedeniyle bu sabah Semiha Han\u0131m ile birlikte Ankara \u015eehir Hastanesi'ne ba\u015fvurduk. Yap\u0131lan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131r.\r\n\r\n\r\n\r\nDurumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlar\u0131m\u0131z, s\u00fcreci evde ge\u00e7irmemizi uygun g\u00f6rd\u00fcler. Vatanda\u015flar\u0131m\u0131zdan TMM kural\u0131na riayet etmelerini \u00f6zellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz."\r\n\r\nBinali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, TBMM'de corona vir\u00fcse yakalanan 10. milletvekili oldu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n