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Binali Yıldırım corona virüse yakalandı

3 Eylül 2020
Binali Yıldırım 

Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.


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