Bin 481 denetim 94 bin 594 TL ceza

Ticaret Dairesi’nin Ağustos ayında 363, Eylül ayında 524, Ekim ayında 594 iş yerini denetlediğini, denetimler sonucunda kesilen toplam cezanın Ağustos’ta 9 bin 878 TL, Eylül’de 16 bin 244 TL iken, Ekim’de toplam 68 bin 472 TL olduğunu açıklayan Başbakan Erhürman, şu detayları da paylaştı:

“Bu arada, Ağustos ayında 49,713 TL, Eylül ayında 52,658 TL, Ekim ayında da 88,659 TL’lik mal müsadere edilmiştir. Tüketicilerin Fahiş Fiyatlardan Korunmasına ilişkin Yasa Gücünde Kararname kapsamında, mal alım ve satış faturaları üzerinden yapılan denetimler de devam etmektedir.”

Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin bir yandan denetimleri artırarak devam ettireceğini, bir yandan sözü edilen üretim ve istihdam açıklarını giderecek adımları hızla atacağını ifade ederek, diğer yandan da iş dünyasının bugün yapılan girişime benzer girişimlerine destek vereceklerini vurguladı.