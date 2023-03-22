Bill Gates: Hayatımın en iyi tavsiyesini Warren Buffett’tan aldım

Gates, Buffett’tan yatırımlar ve zaman yönetimiyle ilgili tavsiyeler aldığını da sıklıkla dile getiriyor.

Ancak milyarder en önemli tavsiyeler listesinde dostlukla ilgili olanları başa koyuyor.

2016’da kaleme aldığı bir yazıda da Buffett’tan söz eden Gates, “Son 25 yılda Warren’dan pek çok şey öğrendim ama belki de en önemlisi arkadaşlığın ne olduğu” ifadelerini kullanmıştı.

Bu arada Gates’in kendisi de arkadaşlığın önemine dair birçok kez tavsiyede bulundu. Örneğin milyarder, 2017’de yaptığı bir konuşmada şu sözleri sarf etmişti:

Bazı arkadaşlar içinizdeki en iyi kişiyi ortaya çıkarır ve bu yüzden bu arkadaşlıklara yatırım yapmak iyidir.

“Yapay zeka çağındayız”

Gates’in yapay zekaya röportaj vermesi de teknoloji meraklılarının ilgisini çekti. Zira da o da yapay zeka araçlarının 2022’den beri patlama yaratmasına kayıtsız kalamayan isimlerden.

İş insanı, salı günü (21 Mart) kişisel internet sitesinde konuyla ilgili bir yazı yayımladı ve “yapay zeka çağının başladığını” söyledi.

Gates’e göre bu araçların ortaya çıkması; mikroişlemcilerin, kişisel bilgisayarların, internetin ve hatta cep telefonunun üretilmesi kadar önemli.

Yazıda, “Yapay zeka insanların çalışma, öğrenme, seyahat etme, sağlık hizmeti alma ve birbirleriyle iletişim kurma şeklini değiştirecek” ifadelerini kullanan Gates, sözlerini şöyle sürdürdü:

Tüm endüstriler onun etrafında yeniden şekillenecek. İşletmeler kendilerini yapay zekayı ne kadar iyi kullandıklarına göre değerlendirecek.

Independent Türkçe, CNBC, Gates Notes, BBC

Derleyen: Çağla Üren