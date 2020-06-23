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Bilir misiniz? Bugün Dünyada Olimpizm Günü! Ahmet ÖZSOY

23 Haziran 2020
Ahmet Özsoy
Ahmet Özsoy


İnternetten bilgiye ulaşmak kolay.

Modern olimpik hareketinin 23 Haziran 1894 tarihinde Pierre de Coubertin ve arkadaşları tarafından başlatıldığı ve bu nedenle Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) kuruluşu olarak da kabul edilen 23 Haziran’ın, yaklaşık 30 yıldır yaklaşık 200’den fazla ülkede “Dünya Olimpizm Günü” olarak kutlanır.

Spor’un “Babası”dır olimpiyatlar. Bir sporcu için olimpiyatta yer almak kariyerinin en zirve noktasıdır. Hele bir de derece elde etmek madalya kazanmak kariyerinde ulaşabileceği en büyük başarı olur.

Bizde bırakın olimpiyata katılmak, olimpiyata sporcu hazırlama, hatta olimpik spor branşlarına yatırım yapmayı; Olimpizm Günü’nü bile kutlamayı beceremiyoruz.

Düşünün yıl 2020, ve belki de 10 yıldır ülkemizde olimpiyat komitesi aktif çalışmıyor.

Gelmiş geçmiş spor idarecileri bunu doğallaştırdı. Kimsenin umuru olmadı. Verilen çabalar olimpiyat komitesini bölmeye yönelik oldu. En son da yok etti. Şimdilerde olimpiyat komitesi ne yazıkki tescilli bir oluşum değil. Resmî olarak olimpiyat komitemiz yok yani. Şaka gibi ama şu andaki resmî durum budur.

Ha bu da gerçekleşme aşamasındadır. Tüzüğü savcılıkta, tescili kaymakamlık aşamasındadır. Tek iyi yönü bu!
Spora ortalama her yıl kafadan hesapla 50 Milyon TL harcayan Devlet, ne yazık ki Olimpiyat Komitesinin kurulmasını sağlayamıyor 10 yıldır.

Spor Bakanlığı bile yok ülkemizde. Federasyon sayımız 32 ama..

Bu yazı için bu saate kadar bekledim.

Hiçbir kurumdan “Dünya Olimpizm Günü” hakkında göstermelik bir yazı, bir mesaj, bir kutlama, formalite de olsa bir açıklama görmedim. Bize ulaşmadı en azından. Yapan olduysa affola. Ama herkes halinden memnun.
Sabah saatlerinde KKTC MOK’un son Başkanı Girne’deki Atatürk büstüne çelenk koydu Güner hocanın facebookunda gördüm onu da. Başka da bişey yok!

Neyse..
Bugün Dünyada Olimpizm Günü kısaca.
Kutlu olsun…
Ben olsun kutlayım.

KKTC MOK, Atatürk büstü, çelenk


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