Bilinen evrenin en hızlı yıldızları bulundu

Yıldızlar çekirdeklerini hidrojenden helyuma dönüştüren nükleer reaksiyonları tetikleyecek kadar kütle toplayamadığında kahveringi cüce yıldızlara dönüşüyor.

Kanada’daki Western Üniversitesi’ndeki gökbilimciler, Nasa’nın Spitzer Uzay Teleskobu kullanarak, bilinen evrendeki en hızlı kahverengi cüce yıldızları keşfetti.

Kendilerini parçalama riskini alacak kadar hızlı dönen 3 gökcismi, saatte 350 bin kilometre gibi şaşırtıcı bir hızla dönüyor.

Bir kahverengi cüce yıldızın kendi ekseni üzerinde dönmesi genellikle on saat sürerken bu üç yıldız normalden on kat daha hızlı.

Bu üç gökcismi aynı zamanda daha önce kaydedilmiş en hızlı dönüş rekorundan yüzde 30 daha hızlı.

Keşif daha sonra Hawai‘i’deki Gemini North teleskopu ve Şili’deki Carnegie Institute for Science’ın Magellan Baade teleskopu kullanılarak doğrulandı.

Keşif nasıl yapıldı?

Bilim insanları, cücelerin dönüşünü ölçmek için, ışığın hıza bağlı olarak renk spektrumundaki değişiklikleri izledi.

Bunu bir bilgisayar modeli kullanarak yıldızın hareketleriyle eşleştirdi.

Tannock ve Western Üniversitesi gökbilimcisi Stanimir Metchev, “Atmosfere sahip gezegenler gibi kahverengi cücelerde parlaklıklarını etkileyen büyük hava fırtınalara ev sahipliği yapabiliyor.Gözlemlenen parlaklık değişimleri, nesne dönerken aynı fırtınaların ne sıklıkla görüldüğünü gösteriyor ve bu da kahverengi cücenin dönüş periyodunu ortaya çıkarıyor” dedi.