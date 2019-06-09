Bilim insanları, yer kabuğunun altında yeni bir manyetizma kaynağı keşfettiler

Dünyanın dört bir yanından gelen bilim insanlarından oluşan bir araştırma ekibi, mineral hematitin kaya dağlarının altında ezildiğinde ve 1.000 santigrat derecede ısıtıldığında bile manyetik özelliklerini koruduğuna dair bulgulara ulaştı. Almanya’daki Münster Üniversitesi’nden mineral fizikçisi Ilya Kupenko, “Dünya’nın mantosu ve Batı Pasifik’teki güçlü manyetik bölge hakkındaki bu yeni bilgi, Dünya’nın manyetik alanının herhangi bir gözlemine yeni bir ışık tutabilir” diyor.

Bilim insanları, mineral hematitini atmosfer ağırlığının yaklaşık olarak 90.000 katı kadar sıkarak ve 300 ile 1.300 derece Kelvin sıcaklık arasında bir değerde ısıtarak bir hematit örneği pişirmeyi başardılar. Gama ışınları daha sonra numuneyi oluşturan parçacıkların kesin konumlarını analiz etmek için kullanıldı, bu da araştırmacıların farklı fazlar arasındaki manyetik geçişleri belirlemek için sıcaklıkları yeterince hassas bir şekilde kalibre etmelerini sağladı.