Bilim insanları uyardı: Sayısı artan uydular gözlem yapmayı engelliyor

Bilim insanları gökyüzündeki muazzam sayıdaki uydunun kendilerine yeni sorunlar çıkardığı uyarısında bulundu.

Araştırmacılar defalarca SpaceX’in Starling’i gibi yeni yapay uydu ağlarının fırlatılmasının gökyüzünü ışıklarla doldurarak uzaydaki yer tabanlı gözlemlerin önüne geçtiği uyarısında bulundu. Birçok gökbilimci, üzerimizdeki cisimlerin sayısının hızla artmasının araştırmalara yönelik etkilerine dair endişelerini dile getirdi.

Bu cisimler gözlemleri, bilim insanlarının kullanamayacağı hale getirecek kadar engelleyebilir. Ayrıca cisimler, gökyüzünü izlemek için harcanan parayı heba edip bunu yapmanın yeni yolları üzerinde çalışmayı gerektirebilir.

Öte yandan yeni bir makalede, bilim insanları bu uyduların uzaydan yapılan gözlemlerde bile sorun yarattığını keşfettiklerini açıkladı.

Hubble Uzay Teleskobu’ndan alınan görüntüleri kullanan bilim insanları bunun, yapay uyduların yörüngeden yapılan gözlemleri kirlettiğinin ilk kanıtı olduğunu söyleyerek uyarıda bulunuyor.

Bilim insanları 2002 ile 2021 arasındaki görüntülere bakarak uyduların, normal pozlama süresi 11 dakika olan karelein yüzde 2,7’sinin önünden geçerek görüntülerin üstünde izler bıraktığını buldu.

Dahası, uyduların engel yarattığı görüntülerin oranı zaman içinde artıyor.

Yeni makalenin yazarları şöyle ifade ediyor:

Halihazırda planlanan yapay uyduların sayısının artmasıyla birlikte, uyduların önünden geçtiği Hubble Uzay Teleskobu görüntülerinin oranının gelecek 10 yıl içinde çoğalmasıyla, daha yakından inceleme ve takip yapılması gerekecek.

Üstelik araştırmacılar Hubble Uzay Teleskobu üzerinde yoğunlaşsa da bu sorun, CHEOPS ve NEOWISE teleskopları gibi alçak Dünya yörüngesindeki diğer benzer ekipmanları da etkiliyor olabilir.

Araştırmacılar, gökyüzünü izlerken geniş görüş alanına sahip yeni teleskopların da özel sorunlar yaşayabileceğini belirtiyor. Çin Uzay İstasyonu’ndan çıkması beklenen ve Xuntian diye bilinen teleskop, Hubble Uzay Teleskobu’nun 300 katı görüş alanına sahip.

Bilim insanlarının uyarıları Nature Astronomy’de, “The impact of satellite trails on Hubble Space Telescope observations” (Uydu izlerinin Hubble Uzay Teleskobu gözlemleri üzerindeki etkisi) başlıklı bir makalede yayımlandı.

*İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Independent Türkçe için çeviren: İpek Uyar