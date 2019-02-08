Bilim insanları bir efsaneyi daha çürüttü: Bira şaraptan önce mi içilmeli, sonra mı?

Yeni yayınlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre, şaraptan önce bira içilmesinin ertesi gün daha rahat hissettireceği inanışının bir efsaneden ibaret olduğu ortaya çıktı. Bunun yanında, şaraptan sonra bira içmenin ertesi gün daha kötü hissettireceği inanışı da doğru değil.

Birçok kültürde alkol alma alışkanlıklarına ve tüketilen alkolün sıralamasının insan üzerinde değişik etkilere yol açabileceğine ilişkin inanışlar bulunsa da, şarap ve bira için bilinenlerin birer efsaneden ibaret olduğu ortaya çıkarıldı.

Amerikan Klinik Beslenme Dergisi tarafından yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, şaraptan önce bira içilmesinin veya şaraptan sonra bira içilmesinin ‘akşamdan kalma’ hissine olumlu ya da olumsuz herhangi bir etkisi bulunmuyor.

Forbes’tan Victoria Forster’ın haberine göre, çok sayıda insan üzerinde test edilerek yapılan araştırmanın sonuçlarında, bira-şarap ikilisinin insan üzerinde olan etkileri bakımından hangi sıralamayla tüketildiğinin fark etmediği belirtildi.

Yapılan çalışmanın kıdemli yazarı, Cambridge Üniversitesi’nden araştırmacı Dr. Kai Hensel, konuyla ilgili olarak “İnsanların eğlenceli bulacağı ve bilimi eğlenceli hale getirecek, ancak, son derece titiz bir araştırma yapıp yapamayacağımızdan emin olmak istedik” ifadelerini kullandı.

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