Bilgiç: Grip toplumda önemli sayıda kişiyi etkiliyor

UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Nurcan Bilgiç , gribal enfeksiyonların artacağı uyarısında bularak, kapalı alanlardan uzak durulmasını tavsiye etti.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurcan Bilgiç, havaların soğumasıyla gribal enfeksiyonların tekrardan artacağını belirterek, “İnfluenza özellikle kapalı alanlarda vakit geçirdiğimiz kış mevsiminde hasta kişiden diğer kişilere kolaylıkla bulaşabilir” uyarısında bulundu.

Mevsimsel gribin dünyanın her yerinde dolaşan influenza virüslerinin neden olduğu akut bir solunum yolu enfeksiyonu olduğunu aktaran Bilgiç, influenzanın hastaneye yatışa ve bazı risk faktörlerine sahip olan kişilerde (gebelerde, 5 yaş altı çocuklarda, 65 yaş ve üzeri kişilerde, kalp, akciğer, böbrek, karaciğer, metabolik veya hematolojik kronik hastalığı olanlarda, immün yetmezliği olanlarda) ağır seyrettiğini ve zaman zaman ölümle sonuçlanabilen ciddi bir hastalık olduğunu dile getirdi.

Yrd. Doç. Dr. Bilgiç, gribin her ülkede farklı zaman dilimlerinde olmak üzere toplumda önemli sayıda kişiyi etkilediğini belirterek, “Sağlıklı olan kişiler de dâhil olmak üzere herkes grip hastalığına yakalanabilir. Hastalığa yakalanan insanların birçoğu herhangi bir tıbbi tedavi almaksızın bir hafta içinde iyileşiyor” açıklamasında bulundu.

Gribin bulaştırıcı olma özeliği hakkında da konuşan Bilgiç, hastalığın genellikle hasta olan kişilerin konuşma, öksürme ve hapşırma sürecinde virüs içeren damlacıklarının 1 metre ve daha yakın mesafelerdeki kişilerin ağız, burun ve göz mukozalarına geçmesi ile bulaştığını kaydetti.

Bilgiç, grip sezonunda mümkün olduğunca kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durulması gerektiği hatırlatmasında bulunarak, “Hasta kişiler ile temas etmemeye, sarılmamaya ve tokalaşmamaya çalışılmalı, eller sık sık yıkanmalı ve kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmelidir” dedi.

Mevsimsel grip hastalığının etkenleri olan influenza virüslerinin çok fazla sayıda alt tipleri bulunduğunu ve toplumda sık görülen influenza virüslerinin sürekli değiştiği bilgisini de paylaşan Bilgiç, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından gripten korunmada en etkili yöntemin aşı olduğu her yıl vurgulanmaktadır. Bu sebeple grip sezonu öncesinde ve grip sezonu süresince tüm toplumun özellikle risk grubundaki kişilerin grip aşısı yaptırmaları öneriliyor” ifadesini kullandı.

Bilgiç, COVID-19 pandemi sürecinde maske, mesafe ve hijyen kurallarının grip sürecinde de hastalıktan korunmada yardımcı olacağını belirtti.