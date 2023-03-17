Biden'dan banka yöneticilerine daha sert cezaların uygulanması çağrısı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 17, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Biden’dan banka yöneticilerine daha sert cezaların uygulanması çağrısı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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biden

ABD Başkanı Joe Biden, kurumlarının başarısız olmasına neden olan banka yöneticilerine daha sert cezalar uygulanması için Kongre’yi harekete geçmeye çağırdı.

Biden, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Ülkede banka iflaslarının ardından bu hafta bankacılık sistemini istikrara kavuşturmak için adımlar attıklarını belirten Biden, vergi mükelleflerinin hiçbir zararı karşılamayacaklarını kaydetti.


Biden, “Aldığımız aksiyonlar sayesinde bankacılık sistemimiz bugün daha dirençli ve istikrarlı.” ifadesini kullanarak, Amerikalıların mevduatlarına istedikleri zaman erişebileceğini söylediğini aktardı.

“Bu karmaşadan sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini” belirten Biden, kötü yönetim ve aşırı risk alma nedeniyle bankaların batmasıyla ilgili yöneticilerin sorumlu tutulması gerektiğini bildirdi.

Biden, “Kongre, kötü yönetimleri, kurumlarının başarısız olmasına katkıda bulunan üst düzey banka yöneticileri için daha sert cezalar uygulamak için harekete geçmeli.” ifadesini kullandı.

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Tags:ABD Başkanı Joe BidenBankaBiden
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