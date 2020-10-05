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Biden Trump’ın 10 puan önüne geçti

5 Ekim 2020
Joe Biden






Reuters/Ipsos anketine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın COVID-19’a yakalanmasının ardından Demokrat Partili rakibi Joe Biden Trump’ın 10 puan önüne geçti. Trump salgını ciddiye almamakla eleştiriliyordu.







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5 Ekim 2020

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