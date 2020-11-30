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Biden, Beyaz Saray iletişim ekibini açıkladı

30 Kasım 2020
beyaz saray iletişim ekibi





Tamamı kadınlardan oluşan Beyaz Saray iletişim ekibini duyuran Biden, bunun ABD tarihinde bir ilk olduğunu vurguladı.





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30 Kasım 2020

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