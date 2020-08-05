Beyrut’ta ölü sayısı 73’e yükseldi

Lübnan’daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, patlamada 73 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 binden fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Başkent Beyrut’ta meydana gelen patlamanın ardından yoğun duman tabakası gök yüzüne yükseldi.

Güvenlik güçleri patlamanın malzeme depolarını da içine alan liman yakınında meydana geldiğini belirtti. Beyrut’taki patlama KKTC’de de hissedildi.

Eski Başbakan Saad el-Hariri’nin evi yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri’nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluştu.

Patlama nedeniyle hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camii’nde büyük hasar oluştu.

Patlamanın etkisiyle 3 katlı bir binanın yıkıldığı, enkaz altında hala insanların olduğu belirtildi.

Gözyaşlarına hakim olamayan Beyrut Valisi Mervan Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki’ye benzetti.

Lübnan Emniyet Genel Müdürü, olayın, daha önce el konulan patlayıcıların tutulduğu bir depoda meydana geldiğini söyledi.

73 kişi öldü, 3 binden fazla kişi yaralandı

Lübnan En-Nehar Gazetesi’nin Sağlık Bakanı Hamed Hasan’a dayandırdığı haberde, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 73’e yükseldiği, yaralıların sayısının ise 3 binden fazla olduğu belirtildi.

Lübnan Kızılhaç Örgütü Genel Sekreteri George Kettaneh da yaralıların sayısının 3 bini aştığını ve Lübnan genelindeki hastanelere nakledildiklerini belirtti.

Lübnan Kızılhaç Örgütü’nün Twitter hesabında ise 75 ambulansın, 375 ilk yardım ekibiyle birlikte yaralılara yardım için çalıştığı ifade edildi.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan daha önce, Beyrut’taki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısını 63 olarak açıklamış, yaralı sayısının da 3 bini geçtiğini aktarmıştı.

Patlamada 2 bin 750 ton amonyum nitrat infilak etti

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut Limanı’ndaki patlamada 6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak ettiğini belirtti.

Avn’ın, Cumhurbaşkanlığına ait Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamasında, herhangi bir güvenlik önemli alınmadan 2 bin 750 ton amonyum nitratın 6 yıl boyunca bir depoda tutulmasının ‘kabul edilemez’ olduğunu ifade etti.

Ülke genelinde 2 hafta süreyle olağanüstü hal ilan edilmesi gerektiğini kaydeden Avn, patlamaya sebebiyet verenlerin ve tüm sorumluların en ağır bir şekilde cezalandırılacağı sözünü verdi.

Öte yandan Lübnan Emniyet Müdürü Abbas İbrahim, Lübnan Yüksek Savunma Konseyi’nin toplantısı sonrası yaptığı kısa açıklamada, söz konusu amonyum nitratın Afrika’ya gönderilmek üzereyken limanda infilak ettiğini söyledi.

Beyrut’ta 2 hafta olağanüstü hal ilan edildi

Lübnan’daki Beyrut Limanı’nda dün meydana gelen patlamanın ardından Yüksek Savunma Konseyi, başkentte 2 hafta olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın daveti üzerine gerçekleşen toplantının akabinde Savunma Konseyi’nden yapılan açıklamada, Beyrut’ta 18 Ağustos’a kadar 2 haftalık OHAL ilan edilmesine karar verildiği belirtildi.

Konsey ayrıca, ordunun, Beyrut’ta güvenliği sağlama görevini üstlenmesini, iç güvenlik güçleri, gümrükler, liman ve havalimanlarındaki silahlı güçler, silahlı koruma birlikleri ve itfaiyecilerin ordunun denetimine verilmesini kararlaştırdı.

Alınan kararlar arasında ayrıca, “yaralıların hastane masraflarının karşılanması için hastanelere fon tahsis edilmesi, hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödenmesi, patlamada buğday silolarının zarar görmesi nedeniyle buğday tedarikinde bulunulması, ithalat ve ihracat faaliyetinin devam etmesi için Trablus Limanı’nın hazır hale getirilmesi, oluşan zararın tespit edilmesi için Lübnan ordusuyla koordine içinde Yüksek Yardım Komisyonu oluşturulması ve bu komisyonun evleri kullanılamayacak duruma gelen ailelere barınak sağlaması, yabancı ülkelerden gelecek yardımlar için özel bir fon kurulması” yer aldı.

Ketaib Partisi Genel Sekreteri öldü

Bu arada Hristiyan Ketaib Partisi Genel Sekreteri Nizar Necaryan patlamada hayatını kaybetti.

Patlamanın BM Uluslararası Lübnan Mahkemesi’nin eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikastı davasında kararını açıklamasına günler kala gerçekleşmesi dikkati cekiyor. BM Uluslararası Lübnan Mahkemesinin, Hariri suikastı davasında kararını 7 Ağustos’ta açıklayacağı duyurulmuştu.