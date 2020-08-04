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Beyrut Valisi patlamayı gözyaşları içinde anlattı

4 Ağustos 2020
Beyrut, Lübnan, patlama, Mervan Abbud, Hiroşima, Nagazaki,

Beyrut, Lübnan, patlama, Mervan Abbud, Hiroşima, Nagazaki,

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta liman bölgesinde patlayıcıların tutulduğu antrepoda büyük bir patlama meydana geldi. Patlamadan sonra konuşan ve gözyaşlarına hakim olamayan Beyrut Valisi Mervan Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki’ye benzetti.

Beyrut, Lübnan, patlama, Mervan Abbud, Hiroşima, Nagazaki,

Lübnan’daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu patlama nedeniyle şehirdeki binalarda büyük hasar meydana geldi. Patlama sonrası açıklama yapan Beyrut Valisi Mervan Abbud, gözyaşlarına hakim olamadı. Abbud, limandaki patlamayı atom bombası atılan Japonya’nın kentleri Hiroşima ve Nagazaki’ye benzetti.

ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR

Beyrut liman bölgesindeki patlamanın şehrin büyük bir bölümünde hissedilirken, çevredeki binalarda hasar oluştu. Patlamanın etkisiyle 3 katlı bir binanın yıkıldığı, enkaz altında hala insanların olduğu belirtildi.

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