Beton mikseri bisikletliye çarptı

Gazimağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde gerçekleşen feci kazada bisiklet sürücüsü Yeter Kayhan beton mikserinin çarpası sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 18:10 sıralarında, Gazimağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde, Hüsnü Aykut (E-43), yolun solunda park halinde bulunan kullanımındaki JE 377 plakalı beton mikseri ile batı istikametine doğru hareket ettiği sırada o esnada aynı istikamete doğru bisikleti ile seyreden Yeter Kayhan (K-67)’a çarpmıştır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan bisiklet sürücüsü Yeter Kayhan kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.