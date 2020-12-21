Besim: Yok arkadaşlar böyle bir devlet yeryüzünde görülmedi

Sağlık Eski Bakanı Filiz Besim Hüseyin Özgürgün’ün istifasının Meclis’te kabul edilmemesini eleştirdi.

Sağlık Eski Bakanı Filiz Besim Hüseyin Özgürgün’ün istifasının Meclis’te kabul edilmemesini “Yok arkadaşlar böyle bir devlet yeryüzünde görülmedi. Boşuna nefes tüketmeyelim.” diyerek eleştirdi.

Bugün Meclis gündeminde Hüseyin Özgürgün’ün istifası varmış.

Halkın seçtiği bir vekil iki sene boyunca meclise gelmeyecek. Başka bir ülkeye taşınacak. Maaşını alacak. Kendisi istifa edecek ama hala daha Meclis “kabul edelim mi etmeyelim mi” diye gündem yapıp bu durumu konuşacak. Ve istifasını reddedecek…

Yok arkadaşlar böyle bir devlet yeryüzünde görülmedi.

Boşuna nefes tüketmeyelim.