FutbolSpor

Beşiktaş’a yıldız isimlerden kötü haber

2 Ağustos 2019

Ljajic ve Dorukhan ligin ilk haftasında forma giyemeyecek

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Beşiktaş, sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almayan Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz’ün tedavilerine başlandığını açıkladı. İlk 11’in vazgeçilmez isimleri 2 ile 3 hafta takımdan ayrı kalacak ve Süper Lig’in ilk haftasında oynanacak Sivasspor maçında forma giyemecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, iki oyuncunun sağlık durumuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Sakatlıkları nedeniyle antrenmana çıkamayan oyuncularımız Adem Ljajic ile Dorukhan Toköz’ün yapılan muayeneleri ve çekilen MR’ları sonucunda sağ alt arka adale grubunda (soleus) 1. derece kas zorlanmaları meydana gelmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.”

 

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