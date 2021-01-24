Beşiktaş ikinci yarıda açıldı

Süper Lig’in 21. haftasında lider Beşiktaş, Göztepe’yi konuk etti. Siyah beyazlılar, ikinci yarıda bulduğu gollerle İzmir ekibini 2-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Beşiktaş, Süper Lig’in 21. haftasında İzmir temsilcisi Göztepe’yi konuk etti.

Siyah beyazlılar, ilk yarıyı 1-0 geride kapattığı maçı 48. dakikada Adem Ljajic ve 77. dakikada Vincent Aboubakar’ın golleriyle 2-1 kazandı. Göztepe’nin maçtaki tek golü 39. dakikada Zlatko Tripic’ten geldi.

Bu sonuçla yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran Beşiktaş 44 puanla liderliğini sürdürdü.

İlhan Palut’un yerine göreve gelen Ünal Kaaman ile ilk mağlubiyetini alan Göztepe ise 25 puanda kaldı.

İlk Yarı

15. dakikada Ghezzal’ın ceza sahasına gönderdiği uzun topa Aboubakar yere yatarak altıpas önünde kafayla vurdu, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

32. dakikada Ghezzal’ın orta sahanın sağ tarafından ceza sahasına gönderdiği uzun topa Mihojevic ile yükselen Aboubakar meşin yuvarlağı önünde buldu. Siyah-beyazlı oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti ancak VAR’dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

39. dakikada N’Sakala’nın soldan ortaladığı topu Larin dokundu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

GOL 39. dakikada Göztepe’nin golü geldi. Zulj, soldan ceza sahasına girerek çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Ersin’inden dönen topu ceza sahası girişinde bekleyen Tripic düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1

45+2. dakikada Ghezzal’ın kullandığı serbest vuruşta kalecinin uzaklaştırdığı topu ceza sahası önünde Mensah sert bir şutla kaleye gönderdi, kaleci meşin yuvarlağı kurtardı.

Mücadelenin ilk yarısı, Göztepe’nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.