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Beş gün süre ile ilçeler arası geçiş olmayacak

6 Nisan gece yarısından itibaren beş gün süre ile ilçeler arası geçiş olmayacak şekilde kısmı sokağa çıkma yasağı ilan etti

4 Nisan 2020
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında hükümet yeni kararlar üretmeye devam ediyor.

Bakanlar Kurulu, bugün aldığı karar ile 6 Nisan gece yarısından itibaren beş gün süre ile ilçeler arası geçiş olmayacak şekilde kısmı sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Alınan karara ek olarak, Lapta, Karşıyaka ve Alsancak bölgelerine giriş çıkışların polis kontrolünde olacak.

 

Kısmi Sokağa Çıkma Emirnamesi:

KKTC Bakanlar Kurulu, Fasıl 156 Sokağa Çıkma Yasağı Yasası’nın 2’nci Maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, Koronavirüs’ün yayılmasını önlemek amacıyla 22 Mart 2020 tarih ve 48 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi’nin süresi dolacağından aşağında öngörülen istisnai durumlara bağlı olarak, 6 Nisan 2020 tarihi itibarıyla sabah saat 00.00’dan itibaren 10 Nisan 2020 tarihine kadar 5 gün süreyle ilçeler arası geçiş olmayacak şekilde, Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı ilan eder.

  • Bakanlar Kurulu tarafından Koronavirüs hakkında alınan tedbir kararları çerçevesinde temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla çalışmasına izin verilen özel sektör çalışanları ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek çalışanlar (polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, kaymakamlıklar, vb) Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı’ndan muaf olup, bu kişiler haricindeki bireyler için Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı uygulanır.

  • Yukarıda birinci madde uyarınca muafiyet kapsamı dışında kalan kişiler sadece yine yukarıdaki birinci madde uyarınca faaliyetlerine izin verilen kamu ve özel kurumlarından mal ve hizmet almak amacıyla sokağa çıkabilecek, zorunlu ihtiyaçlarını kendi bulundukları ilçelerde sınırlı olmak kaydıyla ikametgahına en yakın yerlerden karşıladıktan sonra ikamet ettiği yere geri dönecektir. Bu amaçlar dışında sokağa çıkamayacaktır.
  • Lapta, Karşıyaka ve Alsancak bölgelerinde de Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı geçerli olmakla beraber, bu bölgelere giriş çıkışlar polis kontrolünde olacaktır.
  • Bu Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı’na uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacaktır.


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