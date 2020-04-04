Koronavirüs tedbirleri kapsamında hükümet yeni kararlar üretmeye devam ediyor.

Bakanlar Kurulu, bugün aldığı karar ile 6 Nisan gece yarısından itibaren beş gün süre ile ilçeler arası geçiş olmayacak şekilde kısmı sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Alınan karara ek olarak, Lapta, Karşıyaka ve Alsancak bölgelerine giriş çıkışların polis kontrolünde olacak.

Kısmi Sokağa Çıkma Emirnamesi:

KKTC Bakanlar Kurulu, Fasıl 156 Sokağa Çıkma Yasağı Yasası’nın 2’nci Maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, Koronavirüs’ün yayılmasını önlemek amacıyla 22 Mart 2020 tarih ve 48 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi’nin süresi dolacağından aşağında öngörülen istisnai durumlara bağlı olarak, 6 Nisan 2020 tarihi itibarıyla sabah saat 00.00’dan itibaren 10 Nisan 2020 tarihine kadar 5 gün süreyle ilçeler arası geçiş olmayacak şekilde, Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı ilan eder.