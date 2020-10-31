Berlin’deki Madame Tussauds, Trump’ın heykelini çöpe attı

Cuma günü Berlin’deki Madame Tussauds balmumu müzesi Donald Trump heykelini bir çöp bidonunda binadan çıkardı ve söylentilere göre bu müzenin 3 Kasım seçimlerine yönelik beklentilerini yansıtıyor.

Reuters’a göre müze, ABD Başkanı Trump’ın balmumu heykelini “Yalan haber” ve “Kovuldun” yazılı tabelalarla çevirdi ve yanına bir “Amerika’yı Yeniden Büyük Yap” (Make America Great Again) şapkası yerleştirdi.

Trump’ı bir çöp kutusunda müzenin dışına çıkarmasına karşın Madame Tussauds, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in yakın müttefiki olan eski ABD Başkanı Barack Obama’nın balmumu heykelini sergilemeye devam ediyor.

Müzenin sergisi Ronald Reagan’ın aralarında bulunduğu eski ABD başkanlarını da içeriyor ve Reuters, Trump’ın heykelinin muhtemelen başkanlık seçiminden bir süre sonra geri döneceğini bildirdi.

Müzenin pazarlama müdürü Orkide Yalçındağ, “Bugünkü hareket ABD’deki seçimler öncesinde biraz sembolik bir karaktere sahip” dedi.

Yalçındağ, “Biz burada, Berlin Madame Tussauds’da, Donald Trump’ın balmumu heykelini bir hazırlık önlemi olarak kaldırdık” diye ekledi.

Trump, koronavirüs pandemisini ve “Siyahilerin Hayatı Önemlidir” (Black Lives Matter) protestolarını ele alışı büyük ölçüde eleştirilirken, birkaç aydır ulusal kamuoyu anketlerinde Demokrat Partili rakibi Joe Biden’ın arkasında yer alıyor.

Seçim verileri toplayan Real Score Politics, şu anda Biden’ın ülke genelinde Trump’ın yüzde 7,8 farkla önünde olduğunu ancak 3 Kasım seçimlerine sadece 4 gün kala çekişmeli eyaletlerde yüzde 3,2’lik ufak bir farkla önde gittiğini gösteriyor.

Perşembe günü Florida eyaletinin Tampa şehrindeki mitingde konuşan Trump, Almanların Obama’yı kendisine tercih ettiğinden yakındı.

Trump, Perşembe günü, “Ve (Almanlar) ortaya çıkıp Barack Hüseyin Obama’yı Trump’tan daha çok sevdiklerini söylediklerinde, bu işimi yaptığım anlamına gelir” dedi.

Alman hükümetinin herhangi bir üyesini, ülkenin Obama’yı Trump’a tercih ettiğine dair yorumlarla ilişkilendiren herhangi bir yakın tarihli haber görünmüyor.

Bununla birlikte, Pew Araştırma Merkezi’nin yakın zamanda yaptığı bir anket, müttefik ülke sakinlerinin ABD’ye olumlu bakış düzeyinin son birkaç yılda önemli ölçüde düştüğünü ortaya koydu.

Anket, Birleşik Krallık’taki kişilerin yalnızca yüzde 41’inin, Kanada’dakilerin yüzde 31’inin ve Almanya’dakilerin yüzde 26’sının ABD’ye olumlu baktığını ortaya koydu.

Son 20 yılda ABD’yi Almanya’da olumlu değerlendirenlerin oranının daha düşük olduğu tek zaman, oranın yüzde 25 olduğu Irak Savaşı’yla ilgili gerilimlerin en yükseğe çıktığı Mart 2003’teydi.