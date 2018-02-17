Bergüzar Korel: Çocuğunuza susmayı değil ses çıkarmayı öğretin

Cinsel istismar haberleri toplumun her kesiminde büyük tepki toplamaya devam ediyor… Ünlü isimler de bu duruma sessiz kalmayarak paylaşımlarda bulunuyor. Bergüzar Korel de “Çocuk susar sen susma” paylaşımlarının ardından resmi Instagram hesabından görüntülü bir açıklama yayınlayan Korel önce şunları söyledi:

“BİR ANNE BİR İNSAN OLARAK SESSİZ KALAMIYORUM”

“Çok uzun zamandır sosyal medyada iş dışında paylaşım yapmıyorum, duygularımı ve düşüncelerimi burada paylaşmıyorum, hesabımı benim kontrolümde sosyal medya ekibim yönetiyor. Ancak yaşadığımız bu iğrenç bu korkunç olayla ilgili bir anne bir insan olarak artık daha fazla sessiz kalamıyorum. Böyle bir olayı tartışmak, konuşmak, üzerine yorum yapmak dahi çok korkunç. LÜTFEN çocuklarınıza kimsenin onlara dokunamayacağını, böyle bir durum yaşandığında ses çıkarmaları ve derhal size söylemeleri gerektiğini, bunun bir ayıp değil, onların utanacağı bir durum değil; karşı tarafın suçu, rezilliği, iğrençliği olduğunu ve karşılığında cezalandırılmaları gerektiğini öğretin. Korkmamaları ve yaşadıklarını dile getirdiklerinde her zaman onların yanlarında olacaklarını, korunacaklarını anlatın!!!Çocuk susar demeyin, çocuğunuza susmayı değil sesini çıkarmayı öğretin, çocuk susmaz, susmamalı” dedi.