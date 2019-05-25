Berbat ettiniz,

Eskiden böyle şeyler yoktu.

Bir elin verdiğini diğer el ne görür ne de bilirdi.

Sadece vicdan meselesiydi.

Herkes yapacağı yardımı yapar, vicdanının sesine kulak verirdi yalnız…

…

Şimdi çadırlar kuruluyor.

Yüzlerce insana kamu alanlarında herkesin gözü önünde iftar yemekleri veriliyor, insanlar ortalık yerlerde masalara, kimi yerlerde de yerlere oturtuluyor.

Lefkoşa’nın bildik yerleri acayip görüntülere gömülüyor.

Türkiye’de iktidar olan siyasi İslam’ın şov olarak yaptığı ne varsa buraya da aksettiriliyor.

Hem de devlet eliyle…

…

Bir rezalettir gidiyor; kimse “dur” demiyor.

Yakında burada da siyasi liderlerin evlere gidip yoksul insanların sofralarında iftar yemeklerine katılırken fotoğraflarını, videolarını görürsek şaşmayalım…

…

Yoksa bu da mı oluyor?

…

Kurban bayramlarında kurban sahipleri kime ne vereceğini önceden kestirir, vakti geldiğinde usulüne uygun olarak, sessiz sedasız, kimseler duymadan, görmeden ayırdığı kurban etini o eve verirdi.

Kimse kime ne verildiğini bir başkasının bilmesini istemezdi hatta bunu yakışıksız veya kim bilir “günah” bulurdu.

Böyle bir şeyi bir başkasının bilmesi demek, her iki tarafın da o yemeklerin kursaklarında kalması demekti…

…

Bir de günümüzdeki şu rezalete bakınız.

Cami avlularına, park ve bahçelere masalar diziliyor; kazan kazan yemekler bir yerlerden hazırlanıp cami avlularında tutuluyor, vakit geldi mi kitlesel olarak iftar yemeği yeniliyor.

Nedir bu?

…

Mutlaka diğer bölgelerde de durum budur ama Lefkoşa Lefkoşa olalı böyle şeyler görmemiştir.

İş çığırından çıkmıştır.

Bir çirkinlik, bir saygısızlık sürüp gidiyor.

İnsanların yoksul hali ve onurları ezile ezile teşhir ediliyor da bu işi hazırlayanların, bunlara ön ayak olanların, iş yaptı diye bir yerlerden sırtı sıvazlananların yüzü bile kızarmıyor…

…

Bu memleket bayram mı görmedi?

Bu memleket ramazan aylarında neyin nasıl yapıldığını mı bilmiyor?

…

Çok yoktur,

20 yıl öncesine kadar Türkiye’de de bu tür manzaralar yoktu.

Ne olmuşsa siyasi İslam’ın egemenliği altında gelişti bu tür görüntüler.

Öyle ki kendisine sol diyen Türk solcuları bile etki altına alınmış, ramazan sofralarına katılan katılana; kameralara poz veren verene…

…

Berbat ettiniz her yeri,

Berbat ettiniz,

Ezim ezim ezdiniz ihtiyaçlı insanların iç dünyalarını.

Ezim ezim…