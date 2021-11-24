Benzema, Valbuena’ya seks kasetiyle şantajdan tecilli hapis cezasına çarptırıldı

Fransız Milli Takımı ve Real Madrid’in golcüsü Karim Benzema , geçmişte Fenerbahçe’de de forma giyen bir diğer Fransız futbolcu Mathieu Valbuena’ya seks kasetiyle şantaj yapmak için komplo kurmaktan suçlu bulundu.

Benzema’ya bir yıl tecilli hapis cezası verilirken, ünlü futbolcu 75 bin euro da para cezası aldı.







33 yaşındaki oyuncu, Valbuena’ya şantaj yapmaktan geçen ay yargılanmaya başlanan beş kişiden biriydi.





Skandal, Fransa’da futbol dünyasını şaşkına çevirmiş, her iki oyuncu da Milli Takım formasını kaybetmişti.