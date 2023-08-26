Benter, Limasol’daki İbrahimağa Köprülü Camisi’ne saldırıyı kınadı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Ağustos 26, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Benter, Limasol’daki İbrahimağa Köprülü Camisi’ne saldırıyı kınadı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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İbrahimağa Köprülü Camisi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Limasol’da bulunan İbrahimağa Köprülü Camisi’ne dün gece saat 01.15 civarında molotof kokteyli ile saldırı düzenlendiğini bildirerek, saldırıyı kınadı.

Benter yazılı açıklamasında, camide ciddi  maddi hasar meydana geldiğini belirtti ve şunları kaydetti:


“Saldırı sırasında orada Müslümanların ibadet için bulunmaması büyük bir şans olup, yaşanan feci olayda can kaybı olmaması sevindiricidir. Henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından tarihi camimize ve dini değerlerimize yapılan bu saldırı kabul edilebilir değildir. Yaşanan elim olayı şiddetle kınıyor ve Rum yetkilileri saldırganları bir an önce yakalayarak gereken cezayı vermeleri için göreve davet ediyoruz.”

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Tags:İbrahimağa Köprülü CamisiKıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter
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