“BENİ KÖR KUYULARDA…”

Sanırdım gündüzdü onlarla gecem

İçimde ümitti dost bildiklerim

Ne zaman yıkılıp yere düştüysem

Bırakıp da gitti dost bildiklerim

…

Uzun uzun anlatsanız da anlatamayacağınız duyguları, şairler birkaç mısrada anlatır.

Romantik, melankolik şiirin önde gelenlerinden Ümit Yaşar Oğuzcan böyle bir şairdi; onun şiirlerinde duygular kısa mısralarda derin anlamlarla biçimlenirdi.

Yukarıdaki satırlar da onun…

…

Geçtiğimiz günlerde hayata veda eden dev sanatçı Timur Selçuk, 60’lı 70’li yılların unutulmaz ismidir.

O yıllarda devrimci hareketlere de sanatı ile destek veren Timur Selçuk, dönemin gençliğinin yüreğinde güzel bir yer tutar.

Ölümü vesilesi ile müziklerini dinlerken “Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın” adlı şarkı karşımıza çıktı.

…

Timur Selçuk’un seslendirdiği şarkı babası Münir Nureddin Selçuk’un bir bestesi, sözler Ümit Yaşar Oğuzcan’a ait.

Şiiri okurken acı ve ıstırap basar insanı.

Peki neydi ayaklanan bu ıstırabın ardındaki gerçek?

Oğuzcan’ın hayatı oldukça bunalımlı geçmiş.

Öyle ki birçok defalar intihara kalkışmış ancak buna cesaret edememiştir.

Ne yazık ki bu bunalım 17 yaşındaki Vedat adındaki oğluna da bulaşmış.

Ve bir gün Galata Kulesi’ne çıkan genç adam kendisini aşağıya atarak intihar etmiş.

Muhtelif görüşler olsa da şiirin bu olay üzerine yazıldığı söylenir:

Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın,

Denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın,

Öylesine yıktın ki bütün inançlarımı;

Beni bensiz bıraktın; beni sensiz bıraktın.

…

Bazı satırlar, bazı melodiler bütün zamanlara aittir…