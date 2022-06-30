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Bengihan:Hükümet, Anayasa’ya aykırı olarak kamu hizmetlerini taşeron ve mevsimlik işçilere yaptırıyor

30 Haziran 2022
Güven Bengihan






Kıbrıs Türk Amme Memurları (KTAMS), UBP,DP-YDP Hükmeti’nin Anayasa’nın 120’nci maddesine rağmen, Anayasa’ya aykırı bir şekilde kamu hizmetlerini taşeron ve mevsimlik işçilere yaptırmakta olduğunu savundu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:




“Kamu hizmetlerinde verimliliğin sağlanmasında en önemli ilke   olan liyakata dayalı istihdam ne yazık ki şu anda  hükümette olan zihniyetin yönetim anlayışında hiçbir zaman yer bulmamıştır.  Partizanlığa, adam kayırmacılığa dayalı  kamu yönetimi verimlilik açısından ve  kamudan hizmet alan halk açsından  sürdürülebilir değildir. UBP-DP-YDP Hükümetinin önceliği halka hizmet değil, kendi iktidarını sürdürmek olduğu için her yol mübah sayılmaktadır. Anayasa’ya ve  Kamu Sağlık Çalışanları Yasasına aykırı   bir şekilde  insan hayatı hiçe sayılarak partizanca istihdam edilen mevsimlik işçilere ağır vasıta  ehliyeti olmadığı halde ambulans şöförlüğü yaptırılmak istenmektedir.”



Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması ve  halka kaliteli kamu hizmeti sunulabilmesi için  kamuya yapılacak istihdamların fırsat eşitliğine ve liyakata dayalı yapılmasının şart olduğunu vurgulayan Bengihan,  Anayasa’ya ve yasalara aykırı  partizanca istihdamlar yerine  ihtiyaç olan alanlarda münhal açılarak gerekli istihdamların yapılması konusunda hükümeti sorumlu davranmaya çağırarak,  aksi halde hukuk yoluna başvuracaklarını vurguladı.



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30 Haziran 2022






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