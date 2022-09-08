Bengihan:Asgari ücret yine açlık sınırının altında kaldı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 31 Ağustos tarihi itibarı ile 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 9 bin 675 TL olduğunu açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, asgari ücretin yine açlık sınırının altında kaldığını belirterek, aradaki farkın 1075 TL’ye çıktığını kaydetti.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden alınan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu tarafından sendikaya gönderilen fiyatlar dikkate alınarak rapor hazırlandığını ifade etti.

Buna göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 31 Ağustos itibarıyla 9 bin 675 TL olarak hesaplandığını belirten Bengihan, şöyle devam etti:

“Sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 81,98, aylık 2 bin 459,40 TL, yetişkin bir erkek için günlük 86,63 aylık 2 bin 598,90 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 91,79, aylık 2 bin 753,70 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 62,09 TL, aylık 1862,70 TL’dir.”

4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının 9 bin 675 TL olduğunu yineleyen Bengihan, son yapılan artışa rağmen asgari ücretin yine açlık sınırının altında kaldığını kaydetti.

-“Yüksek oranlı zamlar halkın belini büktü”

İstatistik Kurumu’nun resmi rakamlarına göre ülkede, 2022’nin Ağustos ayında yüzde 3.31, son iki ayda (Temmuz, Ağustos) yüzde 13.62, son 8 ayda yüzde 70,38, bir yılda yüzde 118,18 enflasyon meydana geldiğini ifade eden Bengihan, “Özellikle elektriğe, akaryakıta, tüp gaza, ekmeğe, süt ve süt ürünlerine yapılan yüksek oranlı zamlar halkın adeta belini bükmüştür” dedi.

Sendikaların ısrarlı taleplerine rağmen 2022 yılının ilk 6 ayında meydana gelen yüzde 56.76 oranındaki hayat pahalılığının asgari ücrete yansıtılmadığını hatırlatan KTAMS Başkanı Bengihan, taleplerinin, asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artış verilebilmesi yönünde yasal düzenlemenin yapılması, asgari ücret belirleme kriterlerinin güncellenmesi ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının değiştirilmesi olduğunu belirtti.

Güven Bengihan, “Ayrıca özel sektör çalışanlarının patronların insafına terk edilerek, sömürülmesinin önüne geçilmesi için özel sektörde sendikalaşmayı sağlayacak yasal düzenleme bir an önce Meclis’e gönderilmelidir” dedi.

Vergi dilimlerinin açılmaması ve kişisel muafiyetlerin ve özel indirimlerin güncellenmemesi nedeniyle “Göç Yasası” diye nitelendirilen 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında istihdam edilen kamu görevlilerinin de maaşlar açısından büyük mağduriyet yaşadığını ifade eden Bengihan, bu mağduriyetin ortadan kaldırılması için belirlenecek takvim çerçevesinde yapılacak artışlarla maaşların eşitlenmesi gerektiğini kaydetti.