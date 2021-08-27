Bengihan: Hükümetin ülkeyi yönetemediği gerçeği her gün tekrarlayarak yüzümüze tokat gibi iniyor

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı açıklamada hükümetin aldığı ücretli PCR kararının derhal geri alınması gerektiğini söyledi. Yapılan açıklama şöyle;

UBP-DP-YDP Hükümetinin ülkeyi yönetemediği gerçeği her gün tekrarlayarak yüzümüze tokat gibi iniyor. PCR testleri ile ilgili aldıkları karar da bunun en son örneğidir.

Aşı yaptırmayı teşvik etme gerekçesiyle aşısız kişilerin testlerinin ücretli olacağını açıklayan Başbakan Ersan Saner bir gün sonra Bakanlar Kurulunda alınan kararla aşılı kişilerin de testlerinin ücretli olacağını açıkladı. Vakaların hızla tırmandığı ve doktorların önümüzdeki aylarda vaka artışının daha da tırmanacağı uyarısı yaptığı bir süreçte böyle bir karar alınması ne bilimsel ne de ekonomik akla uygundur. Açlık sınırı altındaki asgari ücretle çalışan insanlar karnını dahi doyuramazken hangi para ile test yaptırabilecek. Tüm toplumun sağlığını göz göre göre tehlikeye atan bu akıl dışı karar derhal geri alınmalıdır.

Konu ile ilgili olarak Başbakanın bir gün söylediği ile ertesi gün söylediği birbirini tutmuyor, Sağlık Bakanı tamamen farklı telden çalıyor. Devlet ciddiyeti bunun neresinde? Pandemi nedeniyle halkın ekonomi ve sağlık açısından yaşadığı çöküş yanında UBP-DP-YDP Hükümetinden kaynaklanan yönetememe durumu ülkemizi hızla kaosa doğru sürüklüyor. Yönetemeyen bu hükümet topluma daha fazla zarar vermeden bir an önce istifa etmelidir.