Bengihan: Asgari ücret açlık sınırının altında

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcamasının 3 bin 906 TL olduğunu kaydederek, “Ülkedeki asgari ücret açlık sınırının altında” dedi.

Hayat pahalılığı hesaplamasında kullanılan Tüketici Fiyatları Endeksi’nin acilen güncellenmesi gerektiğini kaydeden Bengihan, 2015’ten kalma tüketim kalıplarına göre hesaplama yapılmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

Bengihan, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden 4 kişilik bir ailenin sağlıklı biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbını ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca açıklanan fiyatlarının ortalamasını alarak bir rapor hazırladıklarını belirtti.

Güven Bengihan’ın KTAMS adına açıkladığı rapora göre, 4 kişilik bir aile için 28 Şubat tarihi itibariyle açlık sınırı 3 bin 906 TL.

Yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmek için yapması gereken zorunlu gıda harcaması günlük 33,13 TL, aylık 993,90 TL. Yetişkin bir erkeğin sağlıklı beslenmek için yapması gereken zorunlu gıda harcaması günlük 34,72 TL, aylık 1.041,60 TL. 15-19 yaş çocuklar için hesaplanan günlük tutar 37,29 TL, aylık 1.118,70 TL, 4-6 yaş çocuklar içinse günlük 25,06 TL, aylık 751,80 TL’dir.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcamasının (açlık sınırı) 3 bin 906 TL olduğunu belirten Bengihan, “Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından belirlenen 3 bin 828 TL’lik net asgari ücret açlık sınırının altında” dedi.

“BU HESAPLAMANIN HİÇBİR MANTIKLI AÇIKLAMASI OLAMAZ”

Açıklamasında pandemiye ve bu dönemde yaşanan gelir kaybına işaret eden Bengihan, vatandaşların tüketim alışkanlıklarında büyük değişiklik yaşandığını, dar ve sabit gelirli kesimlerin bütçelerinin çoğunu temel ihtiyaçlara harcandığını söyledi.

Bengihan, “Bu dönemde 2015’ten kalma tüketim kalıplarına göre hesaplama yapılması kabul edilemez. Türkiye’de şubat ayı hayat pahalılığı yüzde 0.91 hesaplanırken bizde yüzde 0.02 hesaplanmasının hiçbir mantıklı açıklaması olamaz” dedi.

“TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ ACİLEN GÜNCELLENMELİ”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, çalışanların, dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünün korunması, hayat pahalılığı altında ezilmemesi için İstatistik Kurumunun Hayat Pahalılığı hesaplamasında kullandığı Tüketici Fiyatları Endeksi’nin acilen güncellenmesi gerektiğini belirtti.