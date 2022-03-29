Belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili yasa tasarısına ilişkin ilk komite toplantısı tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin ilk günkü toplantısı tamamlandı.

Sabah 09.30’da Komite Başkanı UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığı’nda toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı” ve “Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

UBP Milletvekili Özdemir Berova Başkanlığı’nda toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekilleri Ziya Öztürkler ve Emrah Yeşilırmak katıldı. Komite toplantısına ayrıca, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP Milletvekilleri Fikri Toros, Erkut Şahali, Doğuş Derya, Asım Akansoy, Sıla Usar İncirli, Teberrüken Uluçay, Biray Hamzaoğulları, Armağan Candan, Ceyhun Birinci, Ürün Solyalı, Fide Kürşat, Ongun Talat, Salahi Şahiner, UBP Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu, Hasan Küçük, Sadık Gardiyanoğlu ve Alişan Şan, HP Genel Başkanı Kudret Özersay ve HP Milletvekili Ayşegül Baybars, DP Milletvekili Hasan Tosunoğlu ve YDP Milletvekili Talip Atalay da katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak, İçişleri Bakanlığı, Personel Dairesi ve KKTC Başsavcılık’tan yetkililer ile, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı, Girne Belediye Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı, İskele Belediye Başkanı, Lefke Belediye Başkanı, Lapta Belediye Başkanı, Beyarmudu Belediye Başkanı, Alsancak Belediye Başkanı, Vadili Belediye Başkanı, Çatalköy Belediye Başkanı, Paşaköy Belediye Başkanı, Yenierenköy Belediye Başkan Vekili, Serdarlı Belediye Başkanı, Değirmenlik Belediye Başkanı, Gönyeli Belediye Başkanı, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı, Akdoğan Belediye Başkanı, Alayköy Belediye Başkanı, Dikmen Belediye Başkanı, Dipkarpaz Belediye Başkanı, Geçitkale Belediye Başkanı, Esentepe Belediye Başkanı, Mehmetçik Belediye Başkanı, Tatlısu Belediye Başkanı, Akıncılar Belediye Başkanı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, BES, Bel-Sen, Dev-İş, Hür-İş, ve KKTC Muhtarlar Derneği, katılarak bahse konu Yasa Tasarısı hakkında görüş ve önerilerde bulundu.

Komite, bahse konu Yasa Tasarıları ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.