‘Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’ İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’ne sevk edildi

Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’ne sevk edildi. Yasanın belediyeler birleştirilerek halka daha etkin ve verimli hizmet verilmesini sağlamak amacıyla yapıldığı ifade edildi.

Yasa tasarısının genel gerekçesinde ise şu ifadelere yer verildi:

“İşbu Yasa Tasarısı ile, Haziran 2022’de öngörülen belediye seçimlerinin gerek belediyelerde yeniden yapılandırılmaya gidilerek daha modern belediyeler oluşturulması gerekse belediye sayılarının fazla olması nedeniyle belediyeler birleştirilerek halka daha etkin ve verimli hizmet verilmesini sağlamak amacıyla yapılmıştır.

Tasarıda Belediyelerin fiziki ve beşeri olanaklarının birleştirilerek hizmet kalitesinin ve verimliliğin arttırılmasına, daha etkin ve verimli hizmet verebilmelerine olanak sağlanmasına, yerel yönetimlerin idari kapasitelerinin güçlendirilerek büyük çaplı projelerin hayata geçirilmesine imkan sağlamak üzere mevcut Belediyelerin tüzel kişiliklerinin, isimlerinin ve sınırları düzenlenmiştir.

Ayrıca bu yasa; belediyelerin birleştirilmesinde izlenecek yöntem, belediye sınırlarının belirlenmesi, tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerde görev yapan personelin durumu ve belediye hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.”

Cumhuriyet Meclisi’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, kapanması ve birleşme sonrası ortaya çıkması öngörülen belediyeler şöyle sıralandı:

Tüzel kişiliği kaldırılan belediyeler:

1- Dipkarpaz Belediyesi

2- Büyükkonuk

3- Sedarlı

4- Yeniboğaziçi

5- Tatlısu

6- Vadili

7- İnönü

8- Paşaköy

9- Beyarmudu

10- Akıncılar

11- Esentepe

12- Çatalköy

13- Lapta

14- Alsancak

15- Alayköy

Yeni tüzel kişilik oluşturularak birleşmenin olacağı belediyelerin yeni isimleri:

1- Yeni Karpaz Belediyesi

2- Büyük Mehmetçik Belediyesi

3- İskele Belediyesi

4- Kuzey Mesarya Belediyesi

5- Gazimağusa Belediyesi

6- Güney Mesarya Belediyesi

7- Değirmenlik Belediyesi

8- Girne Belediyesi

9- Akdeniz Belediyesi

10- Lefkoşa Belediyesi

11- Gönyeli Belediyesi

12- Güzelyurt Belediyesi

13- Lefke Belediyesi

Birleşen belediyelerin merkez ve hizmet binaları:

1. YENİ KARPAZ BELEDİYESİ

– MERKEZ BİNASI: YENİ ERENKÖY BİNASI

– HİZMET BİNASI: DİPKARPAZ BELEDİYE BİNASI

2. BÜYÜK MEHMETÇİK BELEDİYESİ

– MERKEZ BİNASI: MEHMETÇİK BELEDİYESİ

– HİZMET BİNASI: BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ

3. GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ

– MERKEZ BİNASI: GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ

– HİZMET BİNASI: YENİ BOĞAZİÇİ BELEDİYESİ

4. KUZEY MESARYA BELEDİYESİ

– MERKEZ BİNASI: GEÇİTKALE BELEDİYESİ

– HİZMET BİNASI: TATLISU BELEDİYESİ VE SERDARLI BELEDİYESİ

5. GÜNEY MESERYA BELEDİYESİ

– MERKEZ BİNASI: AKDOĞAN BELEDİYESİ

– HİZMET BİNASI: VADİLİ BELEDİYESİ, İNÖNÜ BELEDİYESİ, PAŞAKÖY BELEDİYESİ VE BEYARMUDU BELEDİYESİ.

6. DEĞİRMENLİK BELEDİYESİ:

– MERKEZ BİNASI: DEĞİRMENLİK BELEDİYESİ

– HİZMET BİNASI: AKINCILAR BELEDİYESİ

7. LEFKOŞA BELEDİYESİ

– MERKEZ BİNASI: LEFKOŞA BELEDİYESİ

8. GÖNYELİ BELEDİYESİ

– MERKEZ BİNASI: GÖNYELİ BELEDİYESİ

– HİZMET BİNASI: ALAYKÖY BELEDİYESİ

9. GİRNE BELEDİYESİ

– MERKEZ BİNASI: GİRNE BELEDİYESİ

– HİZMET BİNASI: ÇATALKÖY BELEDİYESİ, ESENTEPE BELEDİYESİ, VE DİKMEN BELEDİYESİ

10. AKDENİZ BELEDİYESİ

– MERKEZ BİNASI: LAPTA BELEDİYESİ

– HİZMET BİNASI: ALSANCAK BELEDİYESİ VE ÇAMLIBEL

11.GÜZELYURT BELEDİYESİ

– MERKEZ BİNASI: GÜZELYURT BELEDİYESİ

12. İSKELE BELEDİYESİ

– MERKEZ BİNASI: İSKELE BELEDİYESİ

13. LEFKE BELEDİYESİ

– MERKEZ BİNASI: LEFKE BELEDİYESİ