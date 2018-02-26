Belediyelere geçici rahatlama genel kurulda

“Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde oy birliği ile kabul gördü. Yasa tasarısı bugün Meclis’te görüşülecek

OYBİRLİĞİ İLE: Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Başkanı Fikri Toros “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın komitede oy birliği ile kabul gördüğünü ve bugün Cumhuriyet meclisi Genel Kurulu’na sevk edilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

“BORÇLARIN UYGUN HALE GETİRİLMESİNE FIRSAT”: Komite Başkanı Fikri Toros, tasarının belediyelere 1 Ocak 2020 tarihine kadar personel giderlerine ilişkin borçların uygun bir hale getirilmesine fırsat tanıdığını ifade etti

Belediyelerin birikmiş eski prim borçları ve vergi borçlarının yapılandırılması ile ilgili düzenlemeleri içeren “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” dün Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde oy birliği ile kabul gördü.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı bugün Cumhuriyet Meclisi’ne sevk edilmesini kararlaştırdı.

Tasarıya göre, belediyelerin borçları çalışma ve maliye işleriyle görevli bakanlıkların ve ilgili belediyenin mutabakata varması koşuluyla belirlenecek ödeme planıyla yeniden yapılandırılacak.

Yeni düzenlemeyle belediyelerin personel giderlerine ilişkin oranlarını düzenlemesi için öngörülen ancak yeterli olmayan 1 Ocak 2018 tarihi de en geç 1 Ocak 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Yasa tasarısı bu haliyle yürürlüğe girerse, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 Ocak 2020’ye kadar her belediyenin ödeme kabiliyeti dikkate alınarak ayrı ayrı ve öncelik Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yapılandırması olmak üzere sırasıyla vergi borçları, depozit, gecikme zamlarının/faizlerinin borçları çalışma ve maliye işleriyle görevli bakanlıklarla, ilgili belediyenin mutabakata varması koşuluyla belirlenecek ödeme planıyla yeniden yapılandırılacak.

Ancak emekliye ayrılacak belediye çalışanlarının prim ve depozit borçları söz konusu yapılandırma tarihleri dikkate alınmadan hemen ödenecek.

Borçları ödeme süresi, ilgili bakanlıklara yapılacak müracaat sonrasında, belediyenin ödeme gücü de dikkate alınarak 1 Ocak 2020’den itibaren en fazla 20 yıl olmak kaydıyla taksitlendirilecek.

Toros: Tasarı borçların uygun bir hale getirilmesine fırsat tanıyor

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Başkanı Fikri Toros konuya ilişkin açıklamasında, “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın belediyelerin prim borçları ve vergi borçlarının yapılandırılması ile ilgili düzenlemeleri içeren değişiklik yasa tasarısı olduğunu ve komitenin 23 Şubat 2018 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Belediyeler Birliği yetkilileri ile Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın verdiği bilgiler ışığında görüştüğünü ve çalışmalarını tamamladığını söyledi.

Toros, “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın komitede oy birliği ile kabul gördüğünü ve bugün Cumhuriyet meclisi Genel Kurulu’na sevk edilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

Fikri Toros, tasarının belediyelere 1 Ocak 2020 tarihine kadar personel giderlerine ilişkin borçların uygun bir hale getirilmesine fırsat tanıdığını ifade etti.

“Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” neler içeriyor?

“Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” belediyelerin esas yasanın 109’uncu maddesinin (3)’üncü fıkrasında öngörülen personel giderlerine ilişkin oranları en geç 1 Ocak 2020 tarihine kadar uygun hale getirmekle yükümlü olduğunu belirtiyor.

Tasarıya göre, belediyeler, bu (Değişiklik) Yasası’nın yürürlüğe girdiği tarihe kadar Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası, Sosyal Güvenlik Yasası uyarınca istihdam edilmiş belediye çalışanlarının, bu yasalar ile İhtiyat Sandığı Yasası, Katma Değer Vergisi Yasası ve Gelir Vergisi Yasası altında yatırmaları öngörülen, ancak yatırılmamış olan geçmiş birikmiş prim, depozit borçları ve gecikme zamlarının/faizlerinin borçları için bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 1 Ocak 2019 tarihine kadar borçlarının yapılandırma çalışmalarının başlatılması amacıyla Çalışma İşleriyle Görevli Bakanlığa ve Maliye İşleriyle Görevli Bakanlığa yazılı müracaatta bulunmakla yükümlüler.

Emekliye çıkacaklar hariç

“Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” “Belediyeler (Değişiklik) Yasası’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 Ocak 2020 tarihine kadar her belediyenin ödeme kabiliyeti dikkate alınarak ayrı ayrı ve öncelik sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yapılandırılması olmak üzere sırasıyla vergi borçları, depozit, gecikme zamlarının/faizlerinin borçları Çalışma İşleriyle Görevli Bakanlık, Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık ile ilgili Belediyenin mutabakata varması koşuluyla, belirlenmesini ve ödeme planı ile yeniden yapılandırılmasını, ancak emekliye ayrılacak olan çalışanların prim ve depozit borçlarının bu maddedeki yapılandırma süresindeki tarihler dikkate alınmaksızın hemen ödenmesi öngörüyor.

En çok 20 yıl

Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” yapılandırma sonrasında, yapılandırma uyarınca her ay yatırılacak olan geçmiş birikmiş prim, depozit ve vergi borçları ile gecikme zammı/faizleri borç taksitinin, ilgili belediyeye ödenecek olan devlet gelirlerinden yapılan katkı payından kesilerek, Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık tarafından söz konusu borçlarına karşılık yatırılmasını öngörüyor.

Yapılması öngörülen yapılandırmanın ilgili belediye tarafından Çalışma İşleriyle Görevli Bakanlığa ve Maliye İşleriyle Görevli Bakanlığa müracaatta bulunmaması veya mutabakat sağlanamaması halinde Çalışma İşleriyle Görevli Bakanlık ve Maliye İşleriyle Görevli Bakanlığın, belediyenin ödeme gücünü de dikkate alarak 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ödeme süresi en çok yirmi yıl olmak kaydı ile tek taraflı olarak taksitlendirmeyi yapması ve uygulamaya koyması da Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”ndaki maddeler arasında yer alıyor.