Kıbrıs

Belediyeler Birliği’nde atık yönetimi çalıştayı düzenlendi

5 Eylül 2019

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde Avrupa Birliği Destek Ofisi’nin yürüttüğü Kapasite Geliştirme Programı çerçevesinde çalıştay düzenlendi.

Verilen bilgiye göre, bugün yapılan çalıştay “Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile ilgili Kurumsal Plan” ve “Bölgesel Atık Yönetimi Grupları” başlıklarında ve iki oturumda gerçekleşti.

Uzmanların sunum da yaptığı çalıştaya, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü Hüseyin Köle, bazı belediye başkanları ile belediyelerin temizlik bölümü sorumluları katıldı.

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